Lille-Nice: "Christophe Galtier sera bien accueilli", assure son successeur Gourvennec

Christophe Galtier, champion de France avec Lille la saison dernière, sera de retour dans le nord samedi mais avec l’OGC Nice, pour la deuxième journée de Ligue 1. Son successeur, Jocelyn Gourvennec affirme que l’entraineur des Aiglons sera bien accueilli.

Christophe Galtier est déjà de retour à Lille, samedi à 17h, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Quelques jours après le titres acquis par le LOSC en mai dernier, le technicien avait exprimé son envie de vivre une nouvelle aventure, à un an de la fin de son contrat. Quelques semaines plus tard, l'ancien coach de Saint-Etienne a rejoint l’ambitieux projet de l’OGC Nice. Les deux équipes s'affrontent dans deux jours.

Présent en conférence de presse ce jeudi, son successeur Jocelyn Gourvennec affirme que Christophe Galtier sera bien accueilli. Mais il compte sur ses joueurs pour ne pas se faire prendre par l’aspect émotionnelle des retrouvailles.



"C’est le retour de Christophe Galtier mais la compétition sera le plus important. On est chez nous, on veut gagner ce premier match devant notre public. Je ne souhaite pas que l’on joue le match avant, il faut laisser le côté émotionnel de côté. Nous sommes professionnels, on doit rester concentrer sur ce match afin de le remporter", confie Gourvennec.

Gourvennec, un choix qui a surpris

Les dirigeants du LOSC ont surpris les supporters et de nombreux observateurs en confiant l’équipe à Jocelyn Gourvennec. L’entraineur, qui disputera la Ligue des champions à la tête des Dogues cette année, a d'ores et déjà remporté le premier Trophée des champions de l’histoire du club face au Paris Saint-Germain.

Il compte sur ce premier match à domicile de la saison pour gagner son premier match de Ligue 1 avec Lille. Lors de la première journée, le LOSC a arraché un match nul 3-3 contre Metz grâce à une action de Burak Yilmaz.