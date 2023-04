PSG-Lens: Galtier a apprécié le soutien même si "beaucoup s'en foutent" et remercie Campos et Al-Khelaïfi

Après une semaine marquée par les accusations de racisme et islamophobie dont il fait l'objet concernant son passage à Nice, Christophe Galtier était ému après la victoire du PSG face à Lens (3-1) ce samedi en Ligue 1.

Le soutien n'effacera pas la souffrance: c'est ce qu'a laissé entendre Christophe Galtier ce samedi, après la victoire du PSG contre Lens (3-1) en Ligue 1 mais surtout sa semaine difficile. Accusé de racisme et d'islamophobie après divulgation d'un mail de son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier, le technicien parisien était très ému en conférence de presse d'avant match. Il l'était aussi après la rencontre.

"Toute ma vie je me suis enrichi avec la diversité"

"C'est important d'avoir beaucoup de soutien à la fois publics, mais aussi sur un plan personnel, ça fait énormément plaisir. Tous les messages que j'ai reçus publiquement, ça fait chaud au coeur, autant pour moi que pour ma famille, mon nom. Toute ma vie je me suis enrichi avec la diversité, ça c'est sûr", a confié Galtier sur Canal+Foot. Ajoutant aussi que si plusieurs entraîneurs ou joueurs l'ont soutenu publiquement cette semaine, "beaucoup s'en foutent".

En conférence de presse, Christophe Galtier en a dit plus sur la préparation du choc de Ligue 1 dans de telles circonstances: "Je me suis senti très déterminé, très concentré sur le match, à l'image de mes joueurs, qui ont été très sérieux cette semaine." Avant de répondre à des questions sur le match ou sur ses joueurs. Pour faire comprendre que le football a repris ses droits et reste "prioritaire", comme il le confiait avant la rencontre.

Avant de partir en remerciant Luis Campos et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, "deux personnes qui ont été omniprésentes cette semaine".