PSG-Lens: le beau geste du Collectif Ultras Paris pour les supporters lensois interdits de déplacement

Interdits de déplacement par la préfecture de police pour le déplacement face au PSG, les supporters lensois ont été invités par les ultras de Collectif Ultras Paris à assister à la rencontre. 80 billets ont été donnés au sein de la tribune Auteuil.

Les supporters main dans la main. Après l'arrêté préfectoral interdisant la venue des supporters lensois au Parc des Princes pour assister au match PSG-Lens de ce samedi, le Collectif Ultras Paris, les Red Tigers Lens et l'association nationale des Supporters ont publié un communiqué commun pour dénoncer cette interdiction.

"Celui-ci se justifie par les élections, qui se déroulent le lendemain, une rencontre de rugby le même jour, mais aussi un risque d'affrontements entre les supporters", affirment les groupes de fans, qui ne comprennent pas ce choix, estimant même être "des sous-citoyens".

80 supporters lensois présents

Les ultras parisiens et lensois sont donc entrés en contact afin de permettre la présence de supporters Sang et Or au Parc, ce samedi. "Le Collectif Ultras Paris propose d'offrir 80 places aux Red Tigers, 80 supporters lensois seront donc au sein de la tribune Auteuil. Deux groupes, censés s'affronter de manière violente, se mettent donc d'accord et organisent eux-mêmes un déplacement", complète le communiqué.

Les supporters ont également salué la prise d'initiative du RC Lens, qui a publiquement dénoncé la multiplication des interdictions de déplacement. "Mais elle est malheureusement trop rare. Les clubs doivent se positionner de manière unilatérale, comme le font nos groupes de supporters. Les élus quant à eux, restent dans un silence inquiétant."

Il y a deux semaines, des supporters stéphanois avaient pu se rendre à Lorient pour assister à la défaite de leur équipe. Interdits de déplacement, ils ont été invités par des Lorientais, qui ont acheté des places en guise de solidarité.