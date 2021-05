PSG-Lens: le car lensois tagué, le club parisien condamne "des actes honteux"

Le car du Racing Club de Lens a été tagué, dans la nuit de vendredi à samedi, avec des messages insultants, alors que les Sang et Or se déplacent au Parc des Princes ce samedi (17h) pour y affronter le PSG.

Le car du RC Lens a été tagué la nuit dernière, alors que les joueurs lensois dormaient dans un hôtel situé à Boulogne-Billancourt, avant le match face au PSG ce samedi au Parc des Princes (17h). Les supporters parisiens à l’origine des dégradations (les mentions "PSG" et "Ultras Paris" étaient visibles sur la carosserie) ont notamment écrit "Consenguin de merde (sic)".

Une insulte qui rappelle le triste épisode de la banderole déployée en 2008 au Stade de France, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre les deux clubs. L’affaire avait eu un grand retentissement. "Pédophiles, chômeurs, consanguins… bienvenue chez les Ch’tis", pouvait-on lire à l’époque sur la banderole, en référence au film à succès de Dany Boon.

Des stigmates encore visibles ce samedi matin

Concernant les événements de la nuit dernière, le staff lensois a tout de suite appelé la police et les tags ont été nettoyés rapidement, mais les stigmates sur la carrosserie du car sont encore visibles ce samedi matin. Les Lensois étaient arrivés vers 18h, vendredi. Au sein du club lensois, on ressent plus de la consternation et du dépit, que de la colère. Une plainte sera néanmoins déposée par le club à Lens. Trois voitures de police étaient garées devant l’hôtel des Lensois ce samedi matin. Une dizaine de policiers présents à l’extérieur escorteront l’équipe jusqu’au match.

Le Paris Saint-Germain n'a pas tardé à communiquer sur le sujet, en condamnant "avec la plus grande fermeté" ces actes et en apportant son soutien au RC Lens face à "des individus se prétendant supporters du club". "Le Paris Saint-Germain rappelle que les comportements haineux sont contraires aux valeurs qu’il défend. Des investigations de police sont en cours. Le club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparait que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux", assure le PSG.

Paris joue le titre, Lens l'Europe

Le PSG accueille Lens ce week-end dans un match crucial pour les deux équipes. Le club parisien doit se reprendre à domicile, trois jours après s’être incliné dans le même stade contre Manchester City (1-2), sous peine de compromettre ses chances de titre en Ligue 1. Cette rencontre intervient trois jours avant le match retour contre les Skyblues en demi-finales de la Ligue des champions. Cinquième et en lice pour une place européenne, le Racing Club de Lens doit accomplir un nouvel exploit pour croire en son rêve.