PSG: Leonardo révèle les dessous des arrivées de Messi et Donnarumma

Leonardo, le directeur sportif du PSG, est revenu samedi, lors d'un festival du sport organisé en Italie, sur les signatures de Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Il a notamment expliqué que son club n'avait rien à se reprocher concernant l'arrivée du portier italien vis-à-vis de l'AC Milan.

Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais aussi Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Un casting cinq étoiles. Toujours plus ambitieux, et bien décidé à remporter (enfin) la Ligue des champions, le grand rêve de ses dirigeants, le PSG a peut-être réussi le plus beau mercato de l’histoire du football cet été. Invité samedi sur la scène du Festival du sport organisé par La Gazzetta dello Sport à Trente, au nord de l’Italie, Leonardo a dévoilé les dessous de deux de ces arrivées. Le directeur sportif parisien a d’abord assuré que son club n’avait rien à se reprocher concernant Donnarumma, recruté libre en provenance de l'AC Milan.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Messi était "convaincu" de continuer au Barça

"On ne l'a jamais contacté avant juin. Avant cela, Milan avait annoncé en avril qu'il ne prolongerait pas et que Mike Maignan allait arriver. A ce moment-là, Donnarumma était officiellement devenu un joueur libre. S'il n'était pas venu chez nous, il serait allé dans une autre équipe. Je pense qu’il avait décidé de ne pas continuer à Milan", a expliqué Leonardo. Il est aussi revenu sur la signature inattendue de Messi, qui s’est concrétisée en quelques jours, quand l’Argentin a compris que le Barça ne réussirait pas à le prolonger au vu de l'état catastrophique de ses finances.

"Il était convaincu de rester à Barcelone. Nous avons eu des contacts plus tôt, nous avons parlé. Nous avons posé les bases d’un échange, cela nous a mis dans une position plus facile quand Barcelone a annoncé qu’il n’allait pas rester et qu'il a fait ses adieux. A partir de là, tout a démarré, c’était beau. C’était son premier transfert, une surprise pour tout le monde. L’avoir avec Mbappé et Neymar, c’est super. Si ça marche, ça deviendra quelque chose de merveilleux et peut-être sans égal", a confié Leonardo, rapidement tombé sous le charme du sextuple Ballon d’or.

"Il a un silence impactant, il parle peu mais salue tout le monde, a-t-il raconté. C’est une personne qu’on admire dès le premier instant." Mais qui n'a pas encore marqué en Ligue 1. Resté muet contre Reims, Lyon et Rennes, Messi a toutefois trouvé le chemin des filets face à Manchester City en Ligue des champions.