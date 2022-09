PSG: Mbappé devrait être remplaçant contre Nice, vers une première titularisation pour Ekitike

Selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike devrait connaître sa première titularisation sous le maillot du Paris Saint-Germain ce samedi contre Nice (9e journée de Ligue 1, 21h). Il prendrait la place de Kylian Mbappé dans le trio d’attaque.

Hugo Ekitike devrait, sauf surprise, connaître une grande première ce samedi soir (21h) au Parc des Princes. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant parisien, arrivé de Reims cet été, est pressenti pour être titulaire pour affronter l’OGC Nice lors de la 9e journée de Ligue 1.

Depuis sa signature en faveur du club de la capitale, le joueur de 20 ans a dû se contenter de quelques bouts de match. Entré en jeu à cinq reprises cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien Rémois a passé au total 71 minutes sur le rectangle vert, pour aucun but et aucune passe décisive.

Vers une attaque Messi-Neymar-Ekitike

Dans le onze aligné par Christophe Galtier contre Nice, Ekitike prendrait la place de Kylian Mbappé, qui devrait souffler pour ce retour de trêve internationale lors de laquelle il a joué l'intégralité des deux matchs des Bleus. En dehors d’une absence pour blessure lors de la première journée de Ligue 1, le natif de Bondy n’avait jamais débuté une rencontre sur le banc cette saison. Aux côtés d’Ekitike, Lionel Messi et Neymar, eux, gardent leur place.

Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le match contre Nice (samedi 21h). Absents de l'entraînement jeudi, Kylian Mbappé et Léo Messi se sont entraînés normalement ce vendredi et sont aptes. A noter le retour de Renato Sanches, absent depuis le 6 septembre. Marco Verratti, suspendu et toujours convalescent, est absent, tout comme Presnel Kimpembe qui soigne sa blessure à l'ischio-jambier dans une clinique au Qatar.