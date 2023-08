PSG: Mbappé et Dembélé ensemble sur un terrain, ça a donné quoi chez les Bleus?

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient disputer leurs premières minutes en tant que coéquipiers au PSG à l’occasion du déplacement à Toulouse, samedi, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (21h). L’occasion de se pencher sur le bilan commun des deux amis en équipe de France.

Ils ont débuté leur aventure commune au PSG par une soirée en tribunes. Assis côte à côte en dessous des loges du Parc des Princes, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont assisté au match nul de leurs coéquipiers face à Lorient, le week-end dernier, en ouverture de la Ligue 1 (0-0). Une semaine plus tard, les deux amis devraient se retrouver sur la pelouse de Toulouse, samedi, lors de la deuxième journée du championnat (21h). Entre-temps, Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique après une période de mise à l’écart en raison de sa situation contractuelle.

Il en a profité pour échanger ses premiers ballons avec Dembélé (fraîchement recruté au FC Barcelone pour 50 millions d’euros), au centre d’entraînement de Poissy, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Les deux joueurs ont eu droit à un petit "bizutage" en début de semaine, avec une sorte de haie d’honneur et des tapes derrière la tête de la part de leurs partenaires et du staff. Visiblement ravis de se retrouver, "Kyky" et "Dembouz" sont apparus très complices dans les Yvelines. Il faut dire que le duo entretient une véritable amitié hors des terrains. Malgré son conflit avec la direction parisienne, Mbappé a chaudement félicité Dembélé lors de sa signature. "Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence", a-t-il lancé sur les réseaux.

Ils s’entendent à merveille hors des terrains

Nés à la fin des années 1990, Mbappé (24 ans) et Dembélé (26 ans) sont de la même génération et s’entendent à merveille. Un an et sept mois les sépare. En plus de leur talent balle au pied, ils ont plusieurs centres d’intérêt communs. Tous les deux ont également des origines africaines (Cameroun et Algérie pour Mbappé, Mali, Sénégal et Mauritanie pour Démbélé). Clin d’œil du destin, ils font exactement la même taille (1,78m). Dembélé est né dans l’Eure et a grandi à Evreux, alors que Mbappé a vu le jour à Paris (19e arrondissement) avant de se construire à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé lors de France-Angleterre en juin 2017 © Icon

À l’heure de lancer leur association au PSG, sans doute aux côtés de Gonçalo Ramos (en attendant la possible arrivée de Randal Kolo Muani), Ousmane Dembélé (37 sélections, 4 buts) et Kylian Mbappé (70 sélections, 40 buts) peuvent s’appuyer sur leur vécu commun en équipe de France. L’ancien espoir du Stade Rennais a débuté chez les Bleus en septembre 2016 lors d’un amical en Italie (1-3), six mois avant la première sélection de l’ex-crack de Monaco au Luxembourg, en éliminatoires de la Coupe du monde (1-3).

Ils ont fait chuter l’Angleterre au Stade de France

Les deux phénomènes ont été alignés ensemble pour la première fois en juin 2017 lors d’un amical de prestige face à l’Angleterre (3-2). Et ils ont régalé le public du Stade de France en donnant le tournis à l’arrière-garde des Three Lions. Emmenés par leurs rookies de 18 ans et 20 ans, les Bleus ont réussi à l’emporter malgré l’exclusion de Raphaël Varane en début de première période. Avec de la vitesse, de l’audace, des feintes dévastatrices sur John Stones et le but de la victoire inscrit à la 78e par Dembélé sur une passe de Mbappé (qui a également touché la barre un peu plus tôt). Leur célébration bras dessus bras dessous leur a valu d’être comparés à Thierry Henry et David Trezeguet à l’époque.

Mais il a fallu attendre l’année suivante pour les revoir titularisés sous le maillot bleu lors d’une rencontre en Russie, en préparation de la Coupe du monde (1-3). Avec Dembélé à droite et Mbappé (auteur d’un doublé) en pointe. Lors du premier match du Mondial 2018, les deux potes ont débuté face à l’Australie (2-1), mais la prestation de Dembélé (dans le couloir gauche) n’a pas été à la hauteur des attentes. Le dribbleur ambidextre a ensuite très peu joué lors de l’épopée victorieuse des hommes de Didier Deschamps (2 minutes à partir des 8es de finale), qui a permis à Mbappé d'exploser aux yeux de la planète...

Titulaires à la Coupe du monde 2022

Les nombreuses blessures d’Ousmane Dembélé au Barça l’ont un peu éloigné de la sélection les années suivantes. Il a aussi été mis en concurrence avec Kylian Mbappé au poste d’ailier. Résultat: le dynamiteur d’Evreux et le taulier de Bondy ont dû attendre la Coupe du monde 2022 au Qatar pour être à nouveau alignés ensemble en équipe de France, dès le premier match face à l’Australie (4-1). Avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite, en soutien d’Olivier Giroud. Une rencontre lors de laquelle Ousmane a délivré un centre parfait pour la tête de Kylian. Les deux joueurs ont enchaîné le reste de la compétition avec un statut de cadre et Dembélé a signé une nouvelle passe décisive à Mbappé lors du 8e de finale contre la Pologne (2-1).

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en équipe de France © Icon

Lors de la finale face à l'Argentine, le 18 décembre (3-3, 4 tab à 2), "Dembouz" a été remplacé rapidement après une entame catastrophique des Bleus. Il a pris place sur le banc pour regarder "Kyky" écrire sa légende avec un triplé inoubliable, conclu par une défaite aux allures d'éternel regret. Six mois après cette douloureuse soirée, Mbappé et Dembélé ont rejoué ensemble lors de France-Grèce, le 19 juin dernier au Stade de France, en éliminatoires de l’Euro 2024 (1-0). La star du PSG a inscrit le but décisif sur penalty, alors que son futur coéquipier de club est entré à un quart d’heure de la fin. Au total, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (qui se sont par ailleurs affrontés en Ligue des champions) ont été titularisés ensemble à neuf reprises par Didier Deschamps. Avec un bilan très positif de huit victoires et une défaite aux tirs au but face à l'Albiceleste de Lionel Messi...