PSG: Messi a traité Carragher "d'âne", après une critique du consultant

L'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, aujourd'hui consultant pour Sky, a révélé que Lionel Messi lui avait envoyé un message privé sur son compte Instagram cette saison. L'Argentin l'a traité notamment "d'âne" après que l'Anglais a estimé qu'il ne serait pas une "grande signature" pour le PSG.

C'est une révélation inattendue qu'a faite Jamie Carragher vendredi soir au micro de Sky Sports. L'ancien défenseur, aujourd'hui consultant pour la chaîne britannique, a révélé après le match entre Watford et Norwich (0-3) avoir reçu un message privé d'un certain Lionel Messi sur Instagram. L'Argentin, visiblement devant son écran pour regarder l'émission "Monday Night Football", a répondu au commentaire de l'ancien joueur de Liverpool qui estimait que le septuple Ballon d'or ne serait pas une "grande signature" pour le PSG.

Quand Messi traite Carragher "d'âne"

"Je ne vais pas montrer le message mais en gros, il me traitait d'âne", explique Carragher. "Tu es le meilleur joueur de tous les temps, Lionel, et comparé à toi j'étais un âne. Tu sais, j'accepte cela mais pour moi tu ne fais pas partie de l'équipe de l'année", le consultant ayant été amené à choisir son onze type de l'année 2021, où ne figure ni Messi ni Ronaldo. "Tu n'as pas joué assez bien pour moi", poursuit l'Anglais, "même si tu as gagné la Copa America. Ce n'est pas assez pour laisser Mo Salah en dehors de l'équipe."

Arrivé à Paris l'été dernier, l'Argentin se cherche encore dans le collectif parisien et ses statistiques avec le club de la capitale ne sont pour le moment pas flamboyantes. S'il a inscrit plusieurs buts en Ligue des champions (cinq en cinq matchs) - la compétition où le PSG est particulièrement attendu cette saison - "la Pulga" n'en est qu'à une seule réalisation en Ligue 1 en 11 apparitions. Touché par le Covid-19 en début d'année, Messi n'a pas encore foulé la pelouse en 2022 mais pourrait faire son retour dans le groupe pour affronter Reims (dimanche à 20h45).