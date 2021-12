Ligue des champions: Messi a égalé un prestigieux record de Ronaldo lors de PSG-Bruges

En inscrivant un doublé avec le PSG face à Bruges mardi soir (4-1), Messi a marqué face à un 38e club différent en Ligue des champions. De quoi égaler le record de Cristiano Ronaldo.

Une nouvelle fois, Lionel Messi et Cristiano se partagent les livres d'Histoire. En inscrivant un doublé face à Bruges mardi soir (victoire 4-1), l'attaquant du PSG a marqué contre son 38e club différent en Ligue des champion, égalant ainsi un record détenu par CR7. Tout juste nommé Ballon d'Or 2021, Messi a donc inscrit une nouvelle victime à son tableau de chasse, et termine cette phase de poules de C1 avec cinq buts en cinq sorties.

Arsenal, sa victime favorite

Toujours devancé au nombre de buts inscrits en Ligue des champions par Cristiano Ronaldo, 141 contre 125, l'Argentin revient peu à peu et semble retrouver ses marques dans une compétition où il a toujours brillé. A l'heure où il est critiqué pour son apport en Ligue 1.

Même s'il a scoré contre 38 équipes différentes, Messi a ses préférences. Arsenal notamment, victime privilégiée de la Pulga en Ligue des champions, contre qu'il a inscrit neuf buts. L'AC Milan et le Celtic en ont subi huit. Manchester City et le Bayer Leverkusen en comptent sept. Messi a également marqué à six reprises contre le PSG lorsqu'il portait le maillot du FC Barcelone.

Benzema complète le podium

Dans ce classement des buts inscrits contre le plus d'équipes différentes en Ligue des champions, un Français se place derrière Ronaldo et Messi: Karim Benzema. Sur la troisième marche du podium, l'attaquant du Real Madrid a marqué contre 34 clubs différents, devant une autre légende du club merengue, Raul (33 clubs). Robert Lewandowski, deuxième du classement du Ballon d'Or 2021, compte lui 29 victimes différentes dans la reine des compétitions européennes. A noter qu'un autre Français se trouve dans le top 10: Thierry Henry, qui a marqué contre 24 équipes en C1.