PSG: Messi, touché au genou, sera absent à Metz

Touché au genou gauche face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir, Lionel Messi ne sera pas du déplacement à Metz mercredi soir. Le Paris Saint-Germain a annoncé que l'Argentin souffre d'un coup qui pourrait avoir entraîné une contusion osseuse. Un nouveau point sera effectué dans 48 heures.

C'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, avant le déplacement à Metz mercredi soir. Le club de la capitale a annoncé ce mardi à la mi-journée que Lionel Messi sera indisponible pour le match en Moselle, qui compte pour la 7e journée de Ligue 1. Touché au genou gauche lors de la victoire du PSG face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir (2-1), Messi sera insuffisamment remis pour ce match.

>> PSG: suivez en direct la conférence de presse de Mauricio Pochettino

Paris annonce que l'Argentin "a passé une IRM" mardi, qui a présenté les signes d'une "contusion osseuse". Afin de ne pas prendre de risque pour le genou de Messi qui se fait plus fragile à 34 ans, et à une semaine de la réception de Manchester City en Ligue des champions, le staff du PSG a donc fait le choix de ne pas retenir la Pulga pour ce match face à Metz. "Un nouveau point sera effectué dans 48 heures", annonce ainsi le communiqué médical du club.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez le PSG en Ligue des champions

Ramos et Gharbi également absents

Dimanche soir, alors que Messi se touchait le genou après l'heure de jeu face à Lyon, Mauricio Pochettino avait choisi de sortir son joueur à la 76e minute de la rencontre. Une décision qui a énormément fait parler depuis, en France comme à l'étranger. Son forfait face à Metz mercredi pourrait confirmer que le choix de le sortir était finalement une bonne décision.

Sergio Ramos et Ismaël Gharbi sont les deux autres joueurs de Paris indisponibles mercredi. Marco Verratti, lui a repris la course ce mardi. Ramos "poursuit sa préparation individuelle sur le terrain". En l'absence de ces joueurs, et après avoir choisi d'aligner un 4-2-3-1 contre l'OL dimanche, Pochettino pourrait faire le choix de repasser en 4-3-3 face à Metz.