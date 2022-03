Ligue des champions: Pas de Ronaldo ni de Messi en quart pour la deuxième année consécutive

Pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été éliminés tous les deux lors des huitièmes de finale de Ligue des champions, respectivement avec Manchester United et le PSG.

Une page se tourne. Pour la deuxième saison consécutive, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne participeront aux quarts de finale de Ligue des champions. Si les deux superstars du football ont changé d'équipe lors de la dernière intersaison, elles ont connu le même sort les des huitièmes.

Opposé à l'Atlético de Madrid, Manchester United n'a pas réussi à s'en sortir ce mardi à Old Trafford. Antoine Griezmann s'est montré décisif pour les Colchoneros avec une passe décisive, d'un centre du pied droit, pour Renan Lodi, auteur du seul but au retour (1-0). Pour la troisième année de suite, après deux échecs avec la Juventus, CR7 n'atteindra pas les quarts.

Aucun tir tenté pour Ronaldo lors du quart retour

Auteur d'un triplé contre Tottenham le week-end dernier, Cristiano Ronaldo n'a cette fois pas tenté un seul tir. La statistique est rare en carrière pour l'attaquant portugais, qui n'a connu que la même mésaventure deux fois auparavant en Europe. L'homme de 37 ans se dirige désormais vers une saison blanche en club, lui qui est revenu à Manchester United cette saison.

Pour Lionel Messi, arrivé libre cette saison au PSG en provenance du FC Barcelone, le constat est pratiquement le même. Sorti l'an passé par le PSG dès les huitièmes de finale, il a connu le même sort douze mois plus tard avec les Parisiens. S'il a manqué un penalty à l'aller face au Real Madrid, il n'a pas été au niveau attendu non plus au retour, au point d'être la cible des supporters, avec Neymar, lors des retrouvailles au Parc des Princes dimanche face à Bordeaux.

Une chose est sûre: à 37 ans pour Cristiano Ronaldo et 34 ans pour Lionel Messi, le temps presse pour gagner une nouvelle Ligue des champions. La compétition avait pris l'habitude pendant 15 ans d'en retrouver au moins l'un des deux lors des quarts de finale, jusqu'à la saison dernière donc, où cette série s'est enrayée.