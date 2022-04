La Ligue 1 en direct: Le calendrier des courses à la Ligue des champions et au maintien

La 33e journée de Ligue 1 a donné lieu à un beau spectacle. Mais les clubs de l'élite ne sont pas plus avancés et le suspense reste intatct dans la course à l'Europe et dans la lutte pour le maintien. Derrière le PSG, qui attend toujours d'être sacré champion, la bataille fait rage pour le podium.

Place ce week-end à la 34e journée avec un beau programme:

Lyon-Montpellier samedi à 17h

Saint Etienne-Monaco samedi à 19h

PSG-Lens samedi à 21h

Rennes-Lorient dimanche à 13h

Clermont-Angers dimanche à 15h

Metz-Brest dimanche à 15h

Nantes-Bordeaux dimanche à 15h

Nice-Troyes dimanche à 15h

Lille-Strasbourg dimanche à 17h05

Reims-Marseille dimanche à 20h45