PSG: on connait les résultats des premiers examens de Neymar après sa blessure contre Lille

Sorti sur civière ce dimanche lors de PSG-Lille (4-3), Neymar souffre bien d'une entorse de la cheville droite, sans fracture. Un nouveau bilan ligamentaire doit toutefois être fait, pour probablement déterminer une durée d'indisponibilité.

Du rire aux larmes, comme souvent avec lui. Buteur en début de match lors de PSG-Lille (4-3) ce dimanche, Neymar a ensuite quitté la pelouse sur civière en seconde période (51e), après que sa cheville droite a tourné lors d'un duel avec Benjamin André en milieu de terrain.

Une image forcément inquiétante, à un peu plus de deux semaines du match retour de Ligue des champions sur le terrain du Bayern, d'autant plus lorsqu'on connait le passif du Brésilien. Mais si le premier diagnostic confirme bien une lésion, le pire est a priori évité.

>>> Revivez PSG-Lille

Une durée d'indisponibilité à déterminer

Comme l'avait évoqué Christophe Galtier à chaud en conférence de presse, le PSG écrit dans un communiqué que l'IRM passée par Neymar ce dimanche après-midi a montré une entorse de sa cheville, sans fracture.

Le club de la capitale précise toutefois qu'un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures, probablement lorsque la cheville aura dégonflé. Le but: voir l'état et la continuité du ligament. Si aucune durée d'indisponibilité n'est (pour le moment) évoquée, la présence de l'ancien Barcelonais pour le choc face à l'OM dimanche prochain au Vélodrome semble plus que compromise. Reste à savoir s'il pourra être de retour le 8 mars prochain à l'Allianz Arena.

En attendant, l'entourage du joueur se veut optimiste. Ses proches espèrent une absence entre deux et trois semaines de Neymar, qui pourrait lui laisser une chance de disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions. L'international brésilien va se donner à 100% pour être prêt à temps.