PSG-Nice, les compos: Mbappé au repos, première titularisation pour Ekitike

Comme annoncé par RMC Sport vendredi, Hugo Ekitike connaît sa première titularisation sous le maillot du PSG pour la réception de Nice, à 21 heures. L'ancien Rémois est associé à Neymar et Lionel Messi, tandis que Kylian Mbappé est sur le banc.

Grande première ce samedi au Parc des Princes. Pour la première fois depuis son arrivée en juillet, Hugo Ekitike est titulaire ce samedi pour affronter l'OGC Nice, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le jeune joueur de 19 ans est associé en attaque à Neymar et Lionel Messi. Très sollicité avec l'équipe de France, Kylian Mbappé prend place sur le banc, en prévision du match de Ligue des champions face à Benfica mercredi (à suivre sur RMC Sport 1).

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Mukiele - Hakimi, Ruiz, Vitinha, Bernat - Neymar, Messi, Ekitikeordi Mukiele accompagne Marquinhos et Sergio Ramos en défense. Au milieu, Fabian Ruiz fait la paire avec Vitinha, tandis que Juan Bernat et Achraf Hakimi occuperont les rôles de pistons.

>> Suivez PSG-Nice en direct

La composition du PSG

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Mukiele- Hakimi, Ruiz, Vitinha, Bernat - Neymar, Messi, Ekitike

Le banc du PSG

Navas, Danilo, Bitshiabu, Mendes, Renato Sanches, Zaïre-Emery, Soler, Sarabia, Mbappé.

Delort sur le banc

Côté niçois, Lucien Favre a décidé de se passer d'Andy Delort au coup d'envoi, préférant aligner un trio d'attaque composé de Gaétan Laborde, Sofiane Diop et Ross Barkley. Au milieu, Mario Lemina, Rosario et Kephren Thuram seront entourés de Youcef Atal et Melvin Bard.

La compo de l'OGC Nice

Schmeichel - Atal, Dante, Viti, Bard - Lemina, Thuram, Rosario - Barkley, Laborde, Diop.

Le banc du Gym

Bulka, Lotomba, Mendy, Bech Sorensen, Beka Beka, Ramsey, Brahimi, Delort, Pépé.