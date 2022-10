PSG-Nice: "Messi peut redevenir le meilleur joueur du monde", assure Galtier

Auteur d'un sublime coup franc direct ce samedi face à l'OGC Nice, son premier avec le maillot du PSG, Lionel Messi confirme son très bon début de saison (7 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Des performances fracassantes qui enthousiasment Christophe Galtier, persuadé que l'Argentin peut "redevenir le meilleur joueur du monde".

S'étant une nouvelle fois illustré sous la tunique parisienne ce samedi, Lionel Messi a marqué un sublime coup franc direct face à l'OGC Nice (victoire 2-1). Son tout premier sous le maillot du PSG, lui qui en a inscrit 60 au total, dont un cette semaine avec la sélection argentine. Emballé par les performances de son meneur de jeu, Galtier n'hésite pas à avancer qu'il va "redevenir le meilleur joueur du monde".

"Quand il est heureux, il est performant"

Avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, la Pulga réalise jusqu'ici un début de saison parfait, bien loin de ses performances lors de sa première saison parisienne. Et c'est son entraîneur Christophe Galtier qui s'en réjouit. “J’ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l’entraînement, sourit le coach du PSG. J’ai le réel plaisir de travailler avec lui. Il est bien dans sa tête, très heureux tous les jours quand il vient s’entraîner. C’est un joueur très altruiste, qui anime le jeu quand il est avec ses partenaires. C’est un joueur qui a toujours eu l’habitude de marquer beaucoup de buts dans une saison."

Et l'entraîneur parisien a lui aussi remarqué une nette amélioration de son numéro 30: "Cette année, il reprend goût à marquer, il est décisif. Est-ce qu’il peut redevenir le meilleur joueur du monde ? Oui, s’il est dans un état de forme incroyable. Il est bien préparé. Tous les jours il a une relation avec ses partenaires qui me laisse penser qu’il est heureux. Quand il est heureux, il est performant et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière.”

"Il n’a jamais été malade en sélection"

L'Argentin, revenu de sélection dans la semaine, était titulaire pour cette affiche face à l'OGC Nice, contrairement à Kylian Mbappé, qui est entré en cours de jeu. Une décision que Galtier explique: "On fait très attention à nos joueurs. On a beaucoup de discussions, Léo également, avec notre pôle performance. J’ai échangé avec lui hier (vendredi) quand il est venu rejoindre le groupe. Il n’a jamais été malade en sélection. Il m’a dit qu’il pouvait tenir sa place qu’il n’avait pas besoin de souffler. Après, il y a les circonstances du match. Avec le scénario d’aujourd’hui, il est toujours très important de gagner. Il me paraissait très difficile de le sortir plus tôt dans le match et finalement ça été payant."