PSG-Nice: Mbappé en sauveur, Paris de nouveau leader

Vainqueur dans la douleur de l'OGC Nice ce samedi au Parc des Princes (2-1), le PSG a repris sa place de leader du championnat et se prépare idéalement avant la Ligue des champions, mercredi face à Benfica.

Le PSG est toujours aussi impérial en championnat, même dans la douleur. Dépossédés de la place de leader du championnat après la victoire de l'OM à Angers vendredi, les Parisiens ont repris leur bien le lendemain en disposant de l'OGC Nice au Parc des Princes, lors de la 9e journée de Ligue 1 (2-1). Largement supérieurs malgré une revue d'effectif, les hommes de Christophe Galtier ont dû attendre les dernières minutes pour être libérés grâce à l'entrée décisive de Kylian Mbappé. La confiance est au beau fixe avant d'entamer un marathon de dix matchs jusqu'à la Coupe du monde.

Grande première pour Messi sous les couleurs du PSG

Malgré l'absence du numéro 7 dans le onze parisien, Neymar et Lionel Messi ont fait le travail face à des Niçois combatifs et bien en place. Présents dans les duels, les Aiglons ont concédé peu d'occasions en première période, mais n'en ont pas eu beaucoup en retour, Donnarumma ayant eu très peu de travail à se mettre sous la dent. La défense du Gym a fini par céder sur un coup de génie de Lionel Messi, le Parisien le plus en vue lors des 45 premières minutes.

Après une faute qu'il a lui-même obtenu, l'Argentin s'est chargé de transformer la sentence et ouvrir le score pour son premier coup-franc direct avec le club de la capitale, le 60e de sa carrière. Une façon parfaite de boucler un premier acte solide (quatre tirs dont deux cadrés, 100% de dribbles réussis, 42 ballons touchés, cuinq duels gagnés sur sept).

Mbappé, comme une évidence

Globalement dominateurs, les Parisiens ont pourtant été cueillis à froid dès le retour des vestiaires. Sur un centre de Youcef Atal, Gaëtan Laborde s'est jeté pour tromper Donnarumma et permettre à Nice d'égaliser. Avec l'entrée de Kylian Mbappé dans la dernière demi-heure à la place d'un Hugo Ekitike assez discret, le PSG a accéléré pour reprendre l'avantage.

Et comme une évidence, c'est le champion du monde qui a délivré ses partenaires dans les dernières minutes. Sur un ballon récupéré par Nordi Mukiele, Mbappé a profité du service de l'ancien joueur de Leipzig pour pousser le ballon au fond des filets et sécuriser la septième victoire de la saison en championnat.

La place de leader du championnat reprise, les hommes de Christophe Galtier peuvent désormais se tourner sereinement vers la Ligue des champions et le déplacement à Benfica mercredi (à suivre sur RMC Sport 1). En cas de succès au Portugal, le PSG ferait alors un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale.