Mercato: le Barça tenterait l’offre de la dernière chance pour Messi

Attendu à Paris pour signer avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire l’objet d’une dernière proposition de contrat de la part du Barça. Selon la chaîne locale Betevé, le club catalan voudrait encore essayer de retenir la star argentine.

Du côté de Paris, les supporters franciliens et même certains joueurs attendent avec impatience la signature de Lionel Messi. Si l’affaire a pris un peu de retard pour être finalisée, la signature de l’Argentin au PSG resterait d’actualité et ne serait pas remise en question.

Toutefois, la chaine de télévision catalane Betevé, via son émission La Porteria, assure ce mardi que le Barça voudrait tenter le tout pour le tout avec une dernière offre. Le directeur général de l’entité blaugrana, Ferran Reverter, serait ainsi l’interlocuteur du clan Messi dans ce dossier et aurait déjà entamé les négociations. "L’option barcelonaise ne serait pas totalement fermée", indique même le média catalan.

Libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin, Lionel Messi a officiellement quitté le Barça la semaine passée. Après l’annonce de son départ jeudi, "La Pulga" a fait ses adieux lors d’une émouvante conférence de presse dimanche. Sous le regard de ses désormais ex-coéquipiers, Lionel Messi a pleuré toutes les larmes de son corps et confirmé qu’il voulait rester au sein de son club formateur.

Barcelone va devoir sérieusement dégraisser

Les informations de la chaîne Betevé sont à prendre avec des pincettes. Si la volonté de Joan Laporta, le président du Barça, a toujours publiquement été de garder Lionel Messi, les finances du club catalan ne le permettent pas à l’heure actuelle.

Officiellement sans club depuis le 1er juillet, Lionel Messi ne fait plus partie des effectifs enregistrés par le Barça. De fait, il faudrait faire valider un éventuel nouveau contrat auprès de la Liga. Même gratuitement et avec un salaire nul pour "La Pulga" c’est impossible pour le moment.

Malgré le départ de l’Argentin, la masse salariale du Barça demeure au-dessus de la limite (70% des revenus du club) fixée par la Liga de Javier Tebas. Par conséquent, avant de pouvoir garantir à Lionel Messi qu’il pourra être inscrit en championnat, Barcelone va devoir réaliser d’énormes économies et réduire le total des salaires des membres de son effectif.

Une offre déjà refusée?

Difficile de prévoir ou d’anticiper clairement les liquidités dont disposera le club pour refaire signer Messi, surtout si les indésirables comme Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou encore Philippe Coutinho ne trouvent pas preneur lors du mercato estival. Avant d’envisager un nouveau bail avec le sextuple lauréat du Ballon d’or, le Barça doit également trouver un moyen d’enregistrer les recrutements de Memphis Depay, Sergio Aguero ou Eric Garcia auprès de la Liga. Mais le temps presse, d’ici-là Lionel Messi se sera peut-être déjà officiellement engagé avec le PSG.

C'est peut-être déjà trop tard pour le club culé, la presse argentine et Olé signale ce mardi que l'ultime tentative catalane aurait déjà reçu une réponse négative de la part de Lionel Messi. Le journal argentin va même plus loin et précise que l'accord est désormais quasi bouclé avec le PSG. Malgré un dernier coup en provenance de Barcelone, le futur de "La Pulga" semble bien s'écrire en Ligue 1 et à Paris.

