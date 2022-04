PSG-OM: le groupe parisien pour le Classique, avec le retour de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain a révélé son groupe pour la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, avec cinq absents et le retour de plusieurs cadres dont Marquinhos.

Pour le "classique" de Ligue 1, Mauricio Pochettino a fait des choix classiques pour son groupe, qui a été révélé ce dimanche, jour de match contre l’Olympique de Marseille (20h45). Hormis les cinq forfaits, déjà officialisés la veille, l’entraineur du Paris Saint-Germain s’appuie sur ses hommes habituels pour la réception des Phocéens, avec les retours de Marquinhos et Angel Di Maria. Alors qu’une partie des supporters a déjà annoncé qu’elle ferait la grève des encouragements, la rencontre s’annonce tendue.

>> PSG-OM: les infos en direct

Cinq absences sont à déplorer pour le PSG. Les défenseurs Abdou Diallo et Layvin Kurzawa, ainsi que le milieu Ander Herrera, sont actuellement en soins et devraient reprendre l’entraînement collectif à compter de la semaine prochaine. L’absence sera plus longue pour Julian Draxler, actuellement en train de se remettre de sa chirurgie du ménisque externe du genou droit, et surtout Leandro Paredes, opéré d’une pubalgie et pour qui la saison est déjà terminée.

Dagba au repos

Par rapport au match de la semaine passée face à Clermont, le PSG récupère plusieurs éléments précieux: après avoir été laissé au repos, Marquinhos fait son retour dans le groupe, tandis que Di Maria et Keylor Navas ont quitté l’infirmerie. Leurs absences n’avaient pas empêché les Parisiens de complètement se balader au stade Gabriel-Montpied, avec un festival de buts (6-1). Ces retours privent Colin Dagba d’une présence dans le groupe.

Pour le club de la capitale, ce match face à Marseille représente le dernier grand rendez-vous de la saison. Éliminé de toutes les compétitions, après sa sortie face au Real Madrid en Ligue des champions, les joueurs de Pochettino n’ont plus qu’à valider leur titre en Ligue 1. Pour l’heure, ils comptent 12 points d’avance sur leurs adversaires du soir et dauphins. À sept journées de la fin, une victoire leur assurerait quasiment le trophée.