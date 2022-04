PSG-OM: "On doit protéger le football", Longoria pointe l'arbitrage après le penalty litigieux pour Paris

Dans la foulée du revers de l'OM contre le PSG dans le Classique au Parc des Princes (2-1), Pablo Longoria a pointé dimanche soir l'arbitrage. Le président marseillais évoque "une décision difficile à accepter" au sujet du penalty accordé au PSG.

"Il faut respecter le football". Le penalty accordé au PSG juste avant la pause pour une main de Rongier et transformé par Mbappé n'est pas prêt de faire taire les débats sur l'arbitrage du Classique remporté par les Parisiens sur l'OM (2-1). Le président marseillais Pablo Longoria a longuement évoqué sa frustration au micro de Prime Vidéo, après le coup de sifflet final.

"C’est une décision difficile, surtout quand on a le VAR"

"Je suis surpris de beaucoup de décisions, a réagi le dirigeant espagnol. On a vu un bon match de football dans le contrôle des deux équipes, sans beaucoup d’occasions. Deux équipes qui défendaient en bloc moyen. La possession allait d’une équipe à l’autre. Mais parfois dans le football je suis surpris... On peut parler de penalty, de football... je crois qu’on doit protéger le football".

Selon lui, "le ballon touche la cuisse avant" de percuter la main de Rongier à l'entrée de sa surface. "Je suis un puriste du football. C’est une position involontaire avec la main à côté du corps, détaille-t-il. Quand le ballon touche la cuisse du joueur… c’est une décision difficile, surtout quand on a le VAR. C'est impossible d'avoir un penalty pour ça, dans un bon match de football, entre deux bonnes équipes, le premier et le deuxième du championnat."

Longoria regrette aussi que tous les angles de l'action n'aient pas été montrés à M.Letexier avant de le laisser prendre sa décision: "On a du temps pour voir les images, en plus dans les dernières minutes de la première mi-temps. C’est très important pour la suite du match."

"Ça se joue sur de petits détails"

Le dirigeant espagnol analyse ensuite la rencontre et revient encore sur ce qui a fait basculer la balance, selon lui. "Les deux équipes ont gagné beaucoup de duels au milieu de terrain, cela n’a pas permis d’avoir des transitions des deux côtés. C’est vrai que c’est un match sans beaucoup d’occasions. Ça se joue sur de petits détails, conclut-il. Quand tu peux avoir le contrôle sur quelque chose de technologique... C’était un match qui se joue sur de petits détails. Et on a le VAR pour ça".