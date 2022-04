PSG-OM: l'année compliquée se poursuit pour Donnarumma

Fautif sur l'égalisation marseillaise lors du Classique dimanche (2-1), Gianluigi Donnarumma a de nouveau montré des signes de fébrilité. C'est déjà la troisième grosse erreur du portier italien depuis l'élimination face au Real Madrid.

Gianluigi Donnarumma accumule les maux de tête. Pourtant très sûr depuis son arrivée à Paris l'été dernier, l'international italien vit un cauchemar depuis quelques semaines dans la cage parisienne. Et ce n'est pas sa prestation d'une étonnante fébrilité lors du Classique qui va changer quelque chose. Auteur d'une sortie manquée des deux poings sur un corner de Dimitri Payet, l'ancien Milanais s'est totalement déchiré et n'a fait que rabattre le ballon devant sa ligne.

Le défenseur croate Duje Caleta-Car en a profité pour marquer à bout portant et égaliser. Le gardien italien s'est également fait une belle frayeur dans le temps additionnel, avec une sortie hors de sa surface dangereuse, où le champion d'Europe n'a pas su trop quoi faire du ballon.

La liste des boulettes s'allonge

Cette nouvelle prestation délicate de Donnarumma s'inscrit dans la lignée de ses dernières performances. L'Italien n'est tout simplement plus le même depuis le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, où son erreur de dégagement a profité à Karim Benzema pour lancer le club espagnol vers la qualification pour les quarts de finale. Alors que le titre de champion de France est quasiment dans la poche pour le PSG, que doit faire Mauricio Pochettino pour la fin de saison ? Maintenir sa confiance en Gianluigi Donnarumma ou redonner sa chance à Keylor Navas, remplaçant ce dimanche ?

Il n'y a pas qu'en club que le gardien italien a montré des signes de fébrilité. Lors du dernier rassemblement, où la Squadra Azzura n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, l'ancien Milanais a alterné le bon et le très mauvais face à la Turquie, en étant fautif sur un but d'Ünder. Il était même passé tout près du but gag en fin de première période en dégageant directement sur un attaquant turc.