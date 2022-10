PSG: "On jouera à quatre derrière", Galtier confirme son schéma tactique avant le déplacement à Ajaccio

Utilisée dimanche face à Marseille, la défense à quatre éléments va être reconduite par le PSG vendredi à Ajaccio (21 heures), comme l’a annoncé Christophe Galtier ce jeudi en conférence de presse. Un système contraint par les circonstances plutôt que désiré.

On ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on n’a pas vraiment d’autres choix. Contraint par les blessures (Presnel Kimpembe, Danilo Pereira) et l’absence de densité dans le secteur défensif, Christophe Galtier va reconduire, vendredi à Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le système défensif utilisé par le PSG contre l'OM dimanche.

Mis en place pour la première fois de la saison lors du Classique remporté au Parc des Princes (1-0), le 4-3-1-2 (ou 4-4-2 losange) sera réutilisé face aux Corses. "On jouera à quatre derrière. C’est la seule information que je peux vous donner" sur l’équipe, a indiqué le coach parisien jeudi en conférence de presse.

"Il peut y avoir de la fraîcheur"

Si les nouvelles autour de Danilo Pereira, qui dépanne souvent derrière cette saison, sont plutôt rassurantes, celles sur Presnel Kimpembe sont bonnes. "Il s’est entraîné de manière régulire, il a fait 100% des séances sans retenue", a glissé Galtier. Pour autant, "Kimpembe ne sera pas dans le groupe". Dans ce contexte, et avec la suspension de Sergio Ramos, Paris s’avancera avec une défense centrale Marquinhos-Mukiele, utilisée pendant une grosse heure contre Marseille.

"Est-ce qu’il aura un turnover? Il peut y avoir de la fraîcheur. Je réfléchis encore sur l’enchaînement des matchs. Nous avons une obligation de résultats, de victoire. Tout le monde pense que le match sera facile pour le PSG, mais nous avons été en grande difficulté à Reims (0-0, le 8 octobre)", a prévenu Galtier.

Si Christophe Galtier dispose dans son effectif d’un joueur doté d’un "incroyable potentiel" en la personne d’El Chadaille Bitshiabu (17 ans), il ne devrait pas encore le lancer dans le grand bain en le mettant titulaire. A demi-mots, l’entraîneur a assuré qu’il préférerait le faire entrer quelques minutes pour lui permettre de vraiment appréhender la Ligue 1 – il était entré en jeu 4 minutes la saison dernière contre Angers. Voir Warren Zaïre-Emery, 16 ans, grappiller du temps de jeu, est également "possible".