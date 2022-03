PSG: "On veut des joueurs comme ça avec nous", Marquinhos milite pour que Mbappé reste

Marquinhos était l’invité exceptionnel de Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC. Le capitaine du PSG a clamé son désir de voir Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin et au cœur de tractations entre Paris et Madrid, poursuivre son aventure dans la capitale française.

Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? "En ce moment, oui je pense." Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, où il s’est notamment épanché sur l’intégration parisienne de Lionel Messi et a confié son souhait de prolonger au PSG, Marquinhos ne s’est pas privé pour clamer son amour et son admiration pour son coéquipier.

L’international brésilien (65 sélections, 4 buts), partenaire du champion du monde français depuis plus de quatre saisons, a pu observer son évolution d’une position privilégiée. Sur un nuage avec Paris depuis le début de la saison – 24 buts (14 en Ligue 1, 5 en Ligue des champions et 5 en Coupe de France) et 17 passes décisives toutes compétitions confondues –, Mbappé est au cœur de toutes les attentions sportives, mais aussi médiatiques.

"Il a un pouvoir qu’il est rare de trouver ailleurs"

Le contrat du buteur de 23 ans expire le 30 juin prochain, et le Real Madrid est à l’affût pour l’attirer. Conscient de ce contexte, mais aussi de la dimension prise par l’attaquant français, Marquinhos souhaite sans grande surprise le voir prolonger son aventure parisienne. "On voit ce qu’il fait sur le terrain, on sait qu’il est important, admet "Marqui" dans Rothen s’enflamme. Il marque des buts, il est décisif. On veut des joueurs comme ça avec nous."

Paris aurait récemment transmis une offre de 50 millions d’euros annuel et une prime de fidélité de 100 millions d’euros à Kylian Mbappé, selon Le Parisien. Une information démentie par Leonardo dans la foulée. Loin de ces bruits de coulisses, Marquinhos sait qu’il ne sera pas simple pour le PSG de conserver son joyau, au mieux. Ou de le remplacer, au pire. "On le voit à l’entrainement, il a un pouvoir avec lui, dans ses jambes, dans son pied, qu’il est rare de trouver ailleurs. Bien sûr qu’on veut des joueurs comme ça avec nous, ici."