PSG: Pastore avait "envie de pleurer" après l'accueil des supporters cet été

Très apprécié par le Parc des Princes, Javier Pastore a été acclamé par les supporters du PSG lors de la présentation de Lionel Messi. Un moment qui l'a grandement ému, comme il l'a raconté dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce mardi sur RMC.

Le 14 août, trois ans après son départ, Javier Pastore faisait son retour au coeur du Parc des Princes. À l'occasion de la présentation de Lionel Messi au public parisien, "El Flaco" avait été invité par le Paris Saint-Germain. En rejoignant le plateau TV de la chaîne du club, au pied de la tribune Auteuil, le meneur de jeu argentin avait été acclamé par les supporters. "C'est magnifique", s'est-il réjoui dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"On me démontre encore beaucoup d'amour. Sincèrement. Je me rappelle même de mes premiers matchs au Parc, c'était exceptionnel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me touche beaucoup. La dernière fois au Parc avec les supporters, c'était impressionnant. J'avais envie de pleurer, mais je n'y arrive pas devant les gens. Ça ne sort pas! Mais quand je suis arrivé à l'hôtel avec ma femme, j'ai été très touché. C'était une sensation exceptionnelle", a confié le chouchou du Parc, lors de l'émission diffusée ce mardi.

45 buts et 61 passes décisives

Première recrue majeure de l'ère qatarie (recruté en 2011 pour 42 millions d'euros à Palerme), Javier Pastore a disputé 269 rencontres au PSG. Son bilan statistique est de 45 buts et 61 passes décisives.

Transféré à l'AS Rome en 2018, Javier Pastore a vu son aventure italienne être plombée par une cascade de blessures. À l'arrivée de José Mourinho, le club romain a fini par résilier son contrat au terme du mois d'août. À 32 ans, l'international aux 29 sélections avec l'Albiceleste s'est alors engagé avec Elche, actuel 14e du championnat. Il n'a pour le moment réalisé que trois entrées en jeu.