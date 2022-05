PSG: "Personne n'est en avance ou en retard", Pochettino n'est pas inquiet pour le mercato à venir

Présent en conférence de presse avant un déplacement à Montpellier ce samedi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l'éventuel retard pris par le PSG lors du mercato estival, en comparaison avec d'autres grands clubs européens. Le technicien argentin n'est pas inquiet par la situation actuelle.

Pendant que des clubs comme Manchester City ou le Borussia Dortmund finalisent déjà des transferts, les annonçant même à l'image des arrivées respectives d'Erling Haaland et de Karim Adeyemi, un certain flou semble régner au PSG. L'avenir est incertain entre les dossiers de l'entraîneur, du directeur sportif ou de Kylian Mbappé par exemple.

Interrogé sur le retard que pourrait prendre le PSG dans ce mercato qui s'annonce, Mauricio Pochettino a assuré qu'il n'y avait rien de préjudiciable à ce stade. "Non, chaque club travaille de la manière qu'il souhaite. Le Paris Saint-Germain a sa stratégie et doit la suivre. Je crois que personne n'est en avance ou en retard, il faut juste savoir où on va. Il ne faut pas comparer le PSG avec les autres clubs, a commenté le technicien argentin. La fin de saison arrive et le club travaille déjà pour la saison prochaine."

Pochettino aborde aussi la cohabitation entre Navas et Donnarumma

Déjà sacré champion de France, le PSG a encore deux matchs à jouer. Tous les yeux sont désormais rivés vers le futur mercato. "Le travail se fait pendant la saison, on découvre des joueurs, on voit les profils, on voit les possibilités d'incorporation qui peuvent améliorer l'équipe. Il y a ensuite une période où se font les départs et les arrivées. Mais c'est un travail qui se fait en parallèle de la compétition, a indiqué Pochettino. Le plus gros du travail est fait durant la saison."

Au rayon des choses à régler pour le PSG, les dirigeants devront se pencher sur la cohabitation entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Les deux hommes ont déjà prévenu qu'ils ne souhaitent pas revivre la même saison. "Je ne sais pas ce qu'a dit Gigi. Je n'ai pas entendu, je préfère dans ce type de situations entendre les joueurs car il y a toujours des nuances dans ce qui est dit, a désamorcé Pochettino. Mais dans tous les cas, le club prendra la décision de ce qui est le mieux, comme l'été dernier en faisant signer Gigi en ayant Navas, Rico, Letellier et d'autres jeunes. C'est le club qui décidera et chacun ensuite aura son opinion. C'est possible que rien ne change, c'est possible aussi que quelque chose change."

Le PSG s'était distingué lors du dernier mercato estival en recrutant des joueurs libres comme Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ou Lionel Messi. Le club parisien avait acheté également Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan. Malgré ces arrivées, Mauricio Pochettino n'est pas parvenu avec son équipe à décrocher la Ligue des champions, l'objectif affiché. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Argentin pourrait payer lui ce nouvel échec européen.