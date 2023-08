PSG: plusieurs joueurs forfaits face à Lorient, Neymar incertain

Le PSG a officialisé plusieurs forfaits pour la réception de Lorient, samedi (21h, 1re journée de L1). Touché par un "syndrome viral", Neymar est incertain.

Le PSG va reprendre la saison sans plusieurs joueurs, samedi face à Lorient (21h, 1re journée de Ligue 1). Le club a officialisé plusieurs forfaits, ce vendredi dans son communiqué médical. Trois d'entre eux sont des absents de longue date encore trop justes pour la reprise: Nordi Mukiele (ischios-jambiers, absent depuis avril), Nuno Mendes (ischios, absent depuis le 30 avril) et Presnel Kimpembe (tendon d’Achille, absent depuis février).

Victime d’un syndrome viral, Neymar s’entraine en salle

Ces trois joueurs ne sont toutefois plus très loin d’un retour sur les terrains. "Remis de son opération des ischios jambiers, Nordi Mukiele alterne les entraînements individuels et collectifs, explique le communiqué du club. Nuno Mendes travaille individuellement sur le terrain et reprendra avec le groupe d’ici 15 jours. Presnel Kimpembe a repris la course à pied après son opération au tendon d’Achille." Le gardien Alexandre Letellier, victime d’une entorse à un genou en juillet, s’ajoute à la liste des absents, son retour étant prévu dans 15 jours.

Deux autres joueurs sont incertains pour la rencontre face aux Bretons: Neymar et Juan Bernat. Les deux s’entraîneront à l’écart du groupe, ce vendredi. "Neymar Jr récupère d’un syndrome viral et s’entraîne en salle aujourd’hui (ce vendredi), précise le PSG. Juan Bernat effectue un travail de renforcement en salle aujourd’hui."

>> Suivez la conférence de presse de Luis Enrique EN DIRECT

Thomas, supporter du PSG : "L'affaire Mbappé devient très malsaine. C'est une guerre d'egos" – 10/08 9:06

Neymar a déjà manqué une séance mardi en raison d’une douleur dans la zone des adducteurs ressentie la veille. Il était en revanche bien présent jeudi à la séance au sein du groupe principal, comme Marco Verratti. Selon les informations de RMC Sport, les deux joueurs ont été informés par Luis Campos (conseiller sportif) et Luis Enrique (entraîneur) que le club ne comptaient plus sur eux cette saison (Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat ont été reçus pour les mêmes raisons). Verratti et Neymar n’ont ainsi pas été conviés à participer au media day, mercredi, journée consacrée à la prise de photos officielles pour la Ligue de football professionnel (LFP).