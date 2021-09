PSG: Pochettino justifie sa décision de sortir Messi contre l'OL

Mauricio Pochettino est revenu sur la polémique engendrée par le remplacement de Lionel Messi contre Lyon dimanche dernier. Un changement qui s'explique par l'état physique de la star argentine, blessée et forfait à Metz mercredi.

L’image a fait le tour de la planète le week-end dernier, les réseaux sociaux se délectant de la réaction de Lionel Messi. L’Argentin a semblé exprimer son incompréhension et son mécontentement à Mauricio Pochettino après sa sortie du terrain à la 76e minute du match contre Lyon, alors que le score était de 1-1 entre les deux équipes. La décision du coach argentin, loin d’être anodine, a longtemps fait débat sur les réseaux sociaux. La presse étrangère, notamment argentine et espagnole, s’en est donnée à coeur joie, feignant de ne pas comprendre que le joueur était peut-être diminué.

"Je comprends la situation, et je l'accepte telle qu'elle est. Je ne suis pas surpris, a réagi Pochettino ce mardi, en conférence de presse. La priorité est toujours les joueurs et leur bien-être. Comme je l'ai expliqué plus tôt avec les informations internes que nous avions, nous avons estimé que la meilleure chose pour lui après 75 minutes était de le sortir. Tous les joueurs ont envie d’être sur le terrain en permanence, c’est compréhensible." Au côté de son adjoint, Pochettino est revenu sur les raisons précises qui l’ont poussé à prendre cette décision.

Forfait à Metz

"Le club a déjà publié un communiqué concernant sa blessure, la situation est très claire. Pour tout vous dire, depuis le banc, nous observons tous les joueurs et ce qu’il se passe sur le terrain pendant le match. Nous avons vu Leo Messi manipuler son genou. Il a recommencé après une frappe. Je suis très satisfait de sa performance. Il a réalisé une très bonne première période. Il manque peut-être un but, c’est vrai (Messi n’a pas marqué en trois apparitions), mais c' était très bien. Avec les informations dont nous disposions à cet instant, nous avons décidé de le remplacer."

Touché au genou gauche, Lionel Messi ne pourra pas jouer à Metz mercredi soir (21h) pour la 7e journée de Ligue 1, a annoncé le Paris Saint-Germain. Touché par "un coup reçu sur son genou gauche", l'Argentin a passé mardi matin une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui "confirme les signes de contusion osseuse", explique le club dans son bulletin médical, précisant qu'"un nouveau point sera effectué dans 48 heures", donc après le match en Lorraine.