PSG: Pochettino sort du silence sur le dossier Mbappé et sa non prolongation

Dans un entretien accordé au Parisien, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur Kylian Mbappé, en fin de contrat l'été prochain avec le PSG. Le technicien ne veut pas changer de traitement concernant l'attaquant, malgré sa non prolongation.

Mauricio Pochettino fait du Mauricio Pochettino. Interrogé par le Parisien sur le mercato du PSG, l'entraîneur argentin est revenu sur le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le club de la capitale le 30 juin prochain, en restant évasif sur la question.

"La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C'est un joueur de l'effectif et nous le traiterons de la même manière qu'un joueur avec cinq ans de contrat. C'est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer... Ca se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien. Un contrat se signe d'une jour à un autre, avec un début et une fin. Le plus important est qu'il continue de s'investir comme il m'a démontré jusqu'ici, qu'il continue à être le meilleur, que nous pensions qu'il est le meilleur... Il n'y aura pas de problème."

Pas de discussion sur le sujet avec le joueur

L'ancien coach de Tottenham a également confirmé que son attaquant ne "[lui] a pas parlé de ça", malgré ce que laissait entendre la presse espagnole, qui rapportait des échos d'une conversation entre les deux hommes: "Je ne vis pas à travers l'imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c'est une réalité. Et pour le moment, c'est notre joueur et nous le traiterons comme tel. Les fans, le président, le directeur sportif, l'entraîneur, en l'occurrence moi... Tout le monde."

De retour à l'entraînement le 22 juillet dernier, le champion du monde se prépare pour une cinquième saison sous les couleurs parisiennes, avec pour objectif de récupérer le titre de champion de France, mais aussi d'enfin remporter la Ligue des champions, le rêve de Kylian Mbappé.

Avant d'entamer sa reconquête de la Ligue 1, le PSG a rendez-vous avec Lille ce dimanche à Tel-Aviv, pour le Trophée des Champions (20 heures). Privé de nombreux internationaux, en vacances après l'Euro et la Copa America, le club parisien visera un onzième succès dans l'épreuve, le huitième consécutif, alors que les hommes de Mauricio Pochettino ont achevé leur préparation invaincus (trois victoires, deux nuls).