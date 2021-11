PSG: pour Bodmer, les difficultés de Messi soulignent le bon niveau de la Ligue 1

Lionel Messi n'a toujours pas marqué après 5 matchs de Ligue 1 avec le maillot du PSG. Une statistique qui commence à interpeller, à l'image de l'influence encore timide de l'Argentin dans le jeu de sa nouvelle équipe. Pour Mathieu Bodmer, consultant pour RMC Sport, les difficultés actuelles du sextuple Ballon d'Or soulignent le bon niveau de la Ligue 1, un championnat plus physique que la Liga.

Après cinq matchs de Ligue 1, le compteur but de Lionel Messi est toujours bloqué à 0. S'il a trouvé à trois reprises le chemin des filets en Ligue des champions, l'attaquant argentin ne s'est pas encore totalement adapté au championnat français. La statistique interpelle, tout comme son apport encore relatif dans le jeu parisien.

Depuis le début de saison, Lionel Messi a été placé souvent sur le côté droit de l'attaque, là où il était ces dernières années plus dans l'axe. Néanmoins, le sextuple Ballon d'or a brillé surtout par intermittence et malgré ses 15 frappes tentées, aucune de ses tentatives n'a réussi à trouver le chemin des filets.

Consultant pour RMC Sport, Mathieu Bodmer estime que les débuts timides de Lionel Messi vont sans doute permettre à la Ligue 1 d'être mieux considérée par les suiveurs. "Peut-être que grâce à ça, on va se rendre compte que la Ligue 1 a vraiment un bon niveau. Physiquement, c'est l'un des championnats les plus compliqués au monde, a expliqué l'ancien joueur du PSG lors de l'émission Rothen s'enflamme ce mardi. On ne s'en rend peut-être pas compte alors que lui le découvre. Tous les week-end, il joue des gens, qui athlétiquement sont capables de répondre à son petit coup de rein même s'il l'a moins qu'il y a dix ans."

Messi juge aussi la Ligue 1 "plus physique" que la Liga

Dans un entretien récent à Sport, Lionel Messi avait donné son avis sur le niveau de la Ligue 1. "Il s'agit d'une ligue plus physique. Les joueurs sont forts et rapides, sur le plan physique, ça change beaucoup, a jugé l'ancien joueur du Barça. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles peuvent vous chiper le ballon si vous ne pressez pas bien."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Leipzig-PSG en Ligue des champions

Après 12 journées, le PSG totalise 31 points au classement, disposant d'une belle marge sur ses poursuivants. Mais l'équipe de Mauricio Pochettino n'affiche pas non plus une maîtrise démesurée, à l'image des débuts compliqués de Lionel Messi. "La Ligue 1 est toutefois peut-être un peu plus ouverte depuis 18 mois. C'est une information qu'il n'avait peut-être pas. En Espagne, ça joue vraiment tranquille, placé, plus technique et à son rythme, a comparé Mathieu Bodmer. Là, il est beaucoup dans le duel. Les défenseurs de Ligue 1 aujourd'hui, ils sont pratiquement tous jeunes, courent vite et sont athlétiques. C'est compliqué d'être bon pour lui."

Sorti à la mi-temps face à Lille vendredi dernier, Lionel Messi est forfait pour la rencontre de Ligue des champions ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), en déplacement sur le terrain du RB Leipzig. Le joueur de 34 ans souffre d'une gêne musculaire et connaît aussi un problème au genou.