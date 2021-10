PSG: pour Neymar, "la vie est plus légère et tranquille" depuis l'arrivée de Messi

À l'occasion d'un événement promotionnel, Neymar a répondu la semaine dernière à quelques questions pour Red Bull, l'un de ses sponsors. Dans cet entretien, le Brésilien revient notamment sur sa relation avec son ami Leo Messi, les joueurs qui l'ont le plus surpris depuis son arrivée au PSG ou encore son après-carrière.

En fin de semaine dernière, avant le départ du groupe parisien pour le Vélodrome, Neymar est allé rencontrer les deux équipes finalistes de son tournoi de foot à cinq, organisé par Red Bull. Une opération promotionnelle durant laquelle le numéro 10 du PSG s'est tout de même prêté à un petit jeu de questions-réponses avec son sponsor.

"On espère écrire l'histoire ensemble comme nous l'avons fait à Barcelone"

Dans cet entretien, le Brésilien a notamment été questionné sur ses retrouvailles avec son ancien partenaire au Barça, Lionel Messi, redevenu son coéquipier dans la capitale. "Je suis très heureux. Il n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie, Leo est aussi mon ami, confie Neymar. Et quand vous avez des amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille. On espère écrire l'histoire ensemble comme nous l'avons fait à Barcelone."

Le joueur de la Seleçao revient ensuite sur les joueurs qui l'ont le plus marqué depuis son arrivée en Ligue 1. Et sa réponse est limpide: Kylian Mbappé et Marco Verratti. "Mbappé est vraiment rapide, jeune, un grand joueur, observe-t-il. Verratti, je savais qu'il était bon mais peut-être pas à ce point, aussi génial. Aujourd'hui je peux dire qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain avec lesquels j'ai joué, avec Xavi et Iniesta."

"Être coach? Ce n'est pas prévu, loin de là"

Dernier point évoqué dans ce petit entretien, l'après-carrière du "Ney". Et une chose semble pour l'instant certaine du côté du Brésilien: il ne se voit pas évoluer en tant que coach. "Ce n'est absolument pas prévu, loin de là, assure-t-il. Je ne sais toujours pas ce que je ferai, je n'ai pas encore décidé. Mais j'en suis encore loin, on verra bien ce qu'il se passera..."