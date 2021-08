PSG: quel sera le prochain match de Messi avec le maillot parisien?

Quelques heures après sa grande première avec le PSG à Reims, Lionel Messi doit s’envoler vers l’Amérique du sud où l’Argentin va disputer trois rencontres de qualification au Mondial 2022 avec l’Albiceleste. Dont une face à la Bolivie, dans la nuit du 9 au 10 septembre, rendant sa présence contre Clermont en Ligue 1 le 11 septembre très incertaine.

L’aventure parisienne de Lionel Messi a débuté dimanche en Champagne, lors d’un Reims-PSG dont il aura disputé les 30 dernières minutes (0-2). Une demi-heure de reprise tranquille pour l’Argentin de 34 ans, qui lui a permis de retrouver le rythme et de prendre la mesure de ses nouveaux coéquipiers à Paris.

S’il a fait le bonheur des chanceux présents dans les tribunes du stade Auguste-Delaune, Messi a surtout refouler une pelouse officielle pour la première fois depuis la finale de la Copa America, remportée face au Brésil (1-0) de ses désormais nouveaux coéquipiers Marquinhos et Neymar, le 11 juillet dernier. Un mois et demi plus tard, le sextuple Ballon d’or a donc retrouvé une condition physique des plus honorables, bien que pas titularisé face aux Rémois lors de cette rencontre de la quatrième journée de Ligue 1.

Un mois de septembre infernal

"C’est une question de sens commun de ne pas le faire débuter", assurait Mauricio Pochettino en conférence de presse après la rencontre. Une reprise étape par étape que la "Pulga" va poursuivre loin de Paris. Puisque pour la suite de son programme de début de saison, Messi doit s’envoler pour l’Amérique du sud et disputer trois matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre le Venezuela (2 septembre), le Brésil (5 septembre) et la Bolivie (9 septembre).

S’il pourrait véritablement retrouver toutes ses jambes lors de cette fenêtre internationale, et a de grandes chances d'être titularisé par son sélectionneur Lionel Scaloni, l’ancien du Barça, comme ses compatriotes argentins du PSG (Angel Di Maria et Leandro Paredes seront du voyage), est confronté à un calendrier extrêmement resserré en septembre.

Clermont ou l’OL pour sa grande première au Parc?

La rencontre face à la Bolivie se disputant en Argentine dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 (1h30, heure française), alors que la réception de Clermont en Ligue 1 se fera le samedi 11 à 17 heures, cela ne laisse que très peu de temps entre les deux rencontres. Revoir Lionel Messi enfiler la tunique parisienne, et connaître sa grande première au Parc des Princes, pourrait alors dépendre de la gestion du groupe argentin par Scaloni. Si l’Albicelste remporte ses deux premières rencontres internationales de septembre, peut-être le néo-parisien sera-t-il ménagé par son sélectionneur?

S’il n’est officiellement pas forfait pour la cinquième journée de L1, Messi pourrait difficilement prendre part à deux matches en moins de 48 heures, surtut après un long voyage retour et un décalage horaire à absorber. Sa prochaine rencontre avec Paris interviendrait alors au cours de la première journée de Ligue des champions à Bruges (15 septembre), tandis que sa première au Parc serait reportée au 19 contre Lyon (6e journée de Championnat).