PSG: Rothen plaide pour un départ de Messi dès la fin de saison

Jérôme Rothen estime sur RMC qu'un départ du PSG de Lionel Messi serait bénéfique pour les deux parties, "l'histoire d'amour" ayant échoué cette saison.

"Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça se finisse au mois de juin". Tel est le "ressenti" de Jérôme Rothen au sujet de l'aventure de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. L'ancien international français, membre de la Dream Team RMC Sport, considère que "l'histoire d'amour ne s'est jamais faite" entre l'Argentin et le club de la capitale.

Il en veut pour preuve l'attitude très positive de la star de 34 ans à son arrivée en Argentine, pour les deux dernières journées des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022. "Ce n'est pas étonnant", tranche l'animateur de Rothen s'enflamme, encore amer mercredi de l'absence du joueur lors de la défaite 3-0 du PSG contre l'AS Monaco en championnat.

"Dommage"

"Des choses me choquent, fustige-t-il. Ce n'est pas le seul depuis quelques années qui fonctionne ainsi avec le Paris Saint-Germain. On en a vu des Sud-Américains tirer la gueule de temps en temps, être physiquement un peu amorphes et ne pas jouer, alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens en sélection".

"C'est dommage la relation qu'il avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ces dix jours [avec la sélection] vont-ils lui redonner du baume au coeur pour que ça aille mieux avec le PSG? Je suis encore très sceptique là dessus", conclut Jérôme Rothen.

Avec l'Argentine, Messi, qui avait manqué la précédente convocation en janvier, va recevoir vendredi le Venezuela (10e et dernier des éliminatoires). Il doit ensuite jouer mardi en Équateur (3e). Ces matchs sont sans grand enjeu pour l'Albiceleste, déjà qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).