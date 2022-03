PSG: remis de son virus, Messi est bien arrivé en Argentine (et pourrait jouer vendredi)

Malade et forfait le week-end dernier avec le PSG, Lionel Messi est bien arrivé en Argentine, ce mardi pour préparer les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2022. Angel Di Maria et Leandro Paredes l’accompagnaient.

Lionel Messi (34 ans) a bien retrouvé le sol argentin, un peu plus de deux mois après sa dernière visite. Malade et forfait pour le déplacement du PSG à Monaco (3-0) le week-end dernier, l’attaquant était un temps incertain pour disputer les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre le Venezuela (26 mars), puis l’Equateur (30 mars). Il sera bien là. Le septuple ballon d’or a retardé son départ d’une journée pour se remettre et voyager plus confortablement.

Un choix qui a impacté Angel Di Maria et Leandro Paredes qui ont pris part à bord du même vol privé pour rallier Buenos Aires. Les trois joueurs sont arrivés ensemble mardi matin après une escale à Asuncion (Paraguay), un jour après leurs coéquipiers. Ils prendront part à la deuxième séance programmée dans l’après-midi. Selon TyC Sports, Messi a bien récupéré et va mieux. Il va donc retrouver l’Albiceleste après avoir été exempté du dernier rassemblement en janvier lors des victoires contre le Chili (2-1) et la Colombie (1-0).

Le staff réfléchit à le faire jouer vendredi

Le staff réfléchirait à aligner Messi dès vendredi à La Bombonera pour le match face au Venezuela. Juan Roman Riquelme, ancien meneur et actuel vice-président de Boca Juniors, pousse pour voir la star fouler la pelouse de son équipe. "C'est merveilleux, le meilleur joueur du monde va jouer sur notre terrain, savoure l’ancien joueur du Barça. C'est un plaisir. Quand ils nous ont demandé, nous avons dit que c'était un luxe pour nous. Nous étions très reconnaissants. Voir Messi à la Bombonera va être merveilleux, nous allons beaucoup en profiter. J'espère qu'il aime jouer chez nous".

Messi n’a plus joué avec la sélection depuis le choc contre le Brésil (0-0) en novembre dernier. Il avait passé les fêtes de fin d’année au pays, un séjour lors duquel il avait d’ailleurs contracté une forme de covid long. Il avait confié avoir ressenti des symptômes assez forts.

L’ancienne star du FC Barcelone vit des moments compliqués à Paris, où il a été sifflé par le Parc des Princes face à Bordeaux (3-0) il y a dix jours après l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Des critiques qui n’entament pas sa volonté de s’imposer dans la capitale française. En attendant, il s’offre un répit avec la sélection, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022.