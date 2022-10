PSG: "Si le coach te demande quelque chose, tu le fais", le petit recadrage d'Henry envers Mbappé

Sur CBS, Thierry Henry a estimé que Kylian Mbappé devait respecter le choix de Christophe Galtier de l'utiliser dans un rôle qu'il n'apprécie pas, compte tenu des bons résultats et du nécessaire équilibre de l'équipe.

Il comprend son état d'esprit, car il est lui-même "passé par là". Mais il l'exhorte à faire le dos rond, pour le club. Thierry Henry s'est exprimé sur le mal-être de Kylian Mbappé, qui déplore de devoir jouer comme un pivot au Paris Saint-Germain, au point de songer à partir dès le mois de janvier. Consultant pour CBS, l'ancien international français a estimé que la situation et les résultats positifs du club de la capitale obligeaient à quelques sacrifices.

"Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club", souligne Thierry Henry, qui s'est exprimé peu avant le coup d'envoi de l'affiche de Ligue des champions entre le PSG et Benfica au Parc des Princes.

"Je n'aimais pas jouer sur le côté au Barça, mais il fallait que je le fasse"

"Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ?", s'interroge Thierry Henry, en faisant référence notamment à la prolongation de l'intéressé en fin de saison dernière.

Pour étayer son propos, le champion du monde 1998 a pris son propre exemple, lorsqu'il était cantonné au poste d'ailier gauche au FC Barcelone (2007-2010) : "Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. (...) Je n'ai entendu personne dire «Oh, quel geste sympa» de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi."

Puis pour en revenir au cas du Parisien, Thierry Henry a pris soin de souligner que les bons résultats du PSG s'enchaînent avec Kylian Mbappé dans ce rôle de numéro 9 : "Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat." Mais là...