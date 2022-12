PSG-Strasbourg: Galtier ne comprend pas le carton rouge de Neymar

En conférence de presse après la victoire de son équipe contre Strasbourg (2-1), lors de la 16e journée de Ligue 1 mercredi, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a jugé le premier carton jaune de Neymar, à l'origine de son expulsion, "très sévère".

Pas de Lionel Messi et pas de… Neymar. Pour son choc à venir contre Lens, dimanche à Bollaert (20h45), le PSG sera privé de deux de ses meilleurs éléments. Sauf changement de programme, le septuple Ballon d’or sera toujours chez lui, en Argentine, pour profiter de quelques jours de vacances après son triomphe en Coupe du monde.

Son retour à Paris n’est prévu que le 2 ou 3 janvier, c’est-à-dire en début de semaine prochaine. Neymar, lui, et ce n’était pas prévu, sera suspendu pour cette rencontre dans le Nord. La faute à un carton rouge reçu ce mercredi contre Strasbourg (2-1), à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Averti une première fois pour avoir mis sa main dans le visage d’Adrien Thomasson (61e), il a reçu un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion pour une simulation dans la surface (62e). Une décision arbitrale contestée par Christophe Galtier.

Galtier déplore "un excès d'engagement" alsacien

"Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, de la colère chez lui, il avait essayé de retrouver du rythme, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir", a réagi le coach parisien en conférence de presse après le match. Avant d’adresser un petit tacle aux Strasbourgeois et à Clément Turpin.

"Je m’attendais à un match difficile, Strasbourg a pu se préparer. Il y a eu beaucoup d’impact. C’est une équipe qui joue bien mais qui dégage beaucoup de force et de puissance. Je regrette que parfois l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a généré un peu de frustration chez Ney", a développé Galtier.

Et de conclure : "Je peux comprendre la simulation, j’ai revu les images et il y a simulation, ça mérite carton jaune mais quelques minutes avant il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport aux nombres de fautes subies par Ney et pas des petites fautes." En attendant le jugement de la commission de discipline de la LFP, Neymar sait donc qu’il manquera le déplacement des Parisiens à Lens.