PSG-Strasbourg: retour galère pour Neymar, exclu après une simulation

Pour son premier match depuis l'élimination du Brésil au Mondial, Neymar a été exclu mercredi lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1) en Ligue 1. Il a pris deux cartons jaunes, dont un pour simulation.

Il est temps de tourner la page de ce mois de décembre et de passer à 2023 pour Neymar. De retour sur les terrains ce mercredi soir, dix-neuf jours après l’élimination du Brésil dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le numéro 10 a été expulsé lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1), à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Il a d’abord été averti une première fois pour avoir mis sa main dans le visage d’Adrien Thomasson (61e) avant de recevoir un deuxième carton jaune moins de deux minutes plus tard (63e). Au duel avec Djiku, le Brésilien s’est aussitôt écroulé dans la surface, avant de demander un penalty. En vain.

Suspendu contre Lens

Clément Turpin l’a sanctionné pour simulation et l’a donc renvoyé aux vestiaires. Un deuxième jaune synonyme d’exclusion que n’a pas compris Neymar, qui s’est plaint quelques instants auprès de l'arbitre, avant de regagner les vestiaires. Selon Canal+, il a ensuite quitté le stade plusieurs minutes avant le coup de sifflet final.

Neymar © Capture d'écran Canal+

Il n’était donc plus présent au Parc des Princes lorsque Kylian Mbappé est venu offrir la victoire aux siens, au bout du suspense, en marquant sur un penalty qu’il a lui-même obtenu (95e). Un succès qui permet aux Parisiens de prendre provisoirement huit points d’avance sur Lens, qui se rendra jeudi à Nice (21h).

Neymar, lui, se retrouve automatiquement suspendu pour le choc face aux Sang et Or dimanche prochain. Sans l’ancien Barcelonais et sans Lionel Messi, qui ne sera pas encore rentré d’Argentine, Christophe Galtier devra repenser son attaque.