PSG: "Un lien complètement rompu", la presse espagnole s'enflamme après la mise à l'écart de Mbappé

La mise à l'écart de Kylian Mbappé pour la tournée du PSG en Asie n'a pas tardé à faire les gros titres en Espagne tard vendredi soir. Un "nouvel épisode inattendu" dans un feuilleton qui ne manque pas de croustillant.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce vendredi soir, quelques heures après une première victoire en préparation face au Havre au Campus PSG (2-0), les dirigeants parisiens ont informé Kylian Mbappé qu'il ne serait pas du voyage pour la tournée en Asie du club de la Capitale. Un séisme. La décision a été prise par le club dans la lignée des derniers mois, alors que le conflit entre le joueur et la direction ne cesse de prendre de l'ampleur.

À peine quelques minutes après l'officialisation du groupe qui s'envolera samedi pour le Japon, la presse espagnole n'a pas tardé à saisir la perche pour évoquer ce nouvel épisode d'une saga qui est loin de trouver sa fin.

>> L'actualité du PSG en direct

"Un épisode inattendu"

Face à "l'affaire Mbappé", Mundo Deportivo évoque "un virage à 180 degrés" dans ce feuilleton décidément rythmé par les rebondissements. Dans la même lignée, Sport et Marca accentuent sur le "lien complètement rompu" entre le PSG et Mbappé, qui est désormais considéré comme un joueur à vendre par le club de la capitale. De son côté, As évoque "un épisode inattendu" dans cette série à suspense que représente l'avenir du crack de Bondy, auteur de son premier but de la saison seulement quelques heures plus tôt.

Un entretien entre l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller sportif Luis Campos et Kylian Mbappé a eu lieu après le succès contre Le Havre (2-0). C'est à moment-là que la décision a été notifiée à l'attaquant. A Paris, on est persuadé que le joueur a un accord avec le Real Madrid pour partir libre l'année prochaine. Cela est vécu comme une trahison. Pour le champion de France, le groupe de joueurs qui ne voyagent pas pour la tournée de pré-saison ne font pas partie des plans du club qui refuse d'être paralysé par les exigences d'un seul joueur.