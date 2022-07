PSG: un ultime test face au Gamba Osaka ce lundi

Le PSG termine sa tournée estivale ce lundi avec un match amical face au Gamba Osaka. Un ultime test avant le Trophée des champions contre Nantes dimanche prochain.

Le Paris Saint-Germain termine sa tournée estivale au Japon ce lundi avec un match amical contre le Gamba. Une affiche qui se disputera à 19 heures (heure locale) dans le nord d'Osaka (12 heures en France). Pour cette occasion, le Panasonic Stadium devrait afficher complet avec près de 39 700 spectateurs.

Le Gamba Osaka est aujourd'hui en grande difficulté dans son championnat avec une 16e place, synonyme de barragiste. Son bilan : 5 victoires, 6 nuls et 11 défaites. L'équipe entraînée par Tomohiro Katanosaka n'a plus remporté le moindre match depuis le 29 juin dernier (face à Sanfrecce 2-0). Au début du mois, elle s'est inclinée lourdement contre le Kawasaki Frontale (4-0), que le club de la Capitale a affronté au début de sa tournée.

Vers un 3-4-1-2

Le nom "Gamba" vient du japonais "gambaru" qui signifie "donner le maximum, ne pas lâcher, tenir bon." Des valeurs qui déjà ont permis à ce club de remporter deux titres de J-League en 2005 et 2014.

Pour ce dernier match amical, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois faire confiance au 3-4-1-2 utilisé pour les trois premiers matchs amicaux. Si un doute persiste sur la présence de Gueye plutôt que Verratti dans l’entrejeu parisien au côté de la recrue Vitinha, cela devrait être la même composition que celle choisie face à Kawasaki Frontale ce mercredi (2-1). Avec donc Donnarumma dans le but, une défense Ramos-Marquinhos-Kimpembe, Hakimi et Mendes en piston et Messi en soutien du duo Neymar-Kalimuendo.

Vainqueur de ses trois premières rencontres, le PSG bouclera donc sa préparation face à l’actuel 16e (sur 18 équipes) du championnat japonais. Il sera ensuite temps de se tourner vers le Trophée des champions, prévue le 31 juillet prochain face au FC Nantes à Tel-Aviv (20h). La reprise du championnat interviendra le week-end suivant sur la pelouse de Clermont.