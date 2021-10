PSG: "Icardi, c’est une erreur de casting" selon Rothen

Mauro Icardi est forfait pour le match de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig ce mardi. Si Jérôme Rothen comprend les problèmes familiaux de l’attaquant argentin, il regrette son recrutement à Paris.

Empêtré dans des affaires familiales et une relation tumultueuse avec sa compagne Wanda Nara, Mauro Icardi a été contraint de déclarer forfait pour le match de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig ce mardi au Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1). Apte physiquement, l'attaquant argentin n'est pas prêt à jouer mentalement. Mais pour Jérôme Rothen, le problème pour Paris est plus profond car l'ancien joueur de l'Inter Milan n'a pas réussi à se rendre indispensable.

"C’est le PSG, cela joue. On ne va pas se leurrer. Mais que Icardi soit absent ou sur le terrain, de toute façon, sa place est en tribunes. Je dis en tribunes car ce joueur quand il est titulaire, comme vendredi soir face à Angers, ce n’est pas terrible. Même dans les efforts. Techniquement et tactiquement, il y a plein de manques, a expliqué Jérôme Rothen. Malheureusement, Icardi, c’est beaucoup d’investissement. C’est le mec qui devait remplacer le joueur qui a le plus marqué dans l’histoire du PSG, Edinson Cavani. Encore une fois, Icardi, pour moi, c’est une erreur de casting. C’est la faute de Leonardo."

Rothen comprend le forfait d'Icardi

Pour Jérôme Rothen, Mauro Icardi prend déjà des allures de flop au PSG. C'est simple, il n'est plus titulaire et se contente d'une cinquième place dans la hiérarchie offensive derrière Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et même Angel Di Maria (suspendu contre Leipzig). Malgré des performances décevantes, Jérôme Rothen n'a pas voulu lui jeter la pierre après ses soucis familiaux.

"Pour l’histoire perso, je prends un peu de recul, a enchaîné le membre de la Dream Team RMC Sport. On a vécu dans un vestiaire et que tu soies Pierre, Paul ou Jacques ou n’importe qui... Cela peut arriver à Lionel Messi, je ne lui souhaite pas, bien sûr qu’il y a un impact. On reste des êtres humains et on prépare des matchs."

Mauricio Pochettino sera donc privé d'une arme offensive face à Leipzig. Jérôme Rothen a salué la décision de Mauro Icardi, qui a préféré rater le match plutôt que de le jouer dans de mauvaises dispositions.

"Le PSG n’avait pas le choix dans ce cas-là. Si Pochettino voit que son buteur a des problèmes, en l’occurrence il avait peut-être une chance de jouer, il ne peut pas le mettre sur le terrain avec les problèmes qu’il a, a conclu le consultant sur RMC. [...] Je préfère un joueur qui dit qu'il n'est pas prêt à jouer un match de haut niveau. Une fois sur le terrain, il est jugé comme un joueur apte. Il ne faut pas que cela dure des semaines, j'espère qu'Icardi sera là dimanche." Face à l'OM.

