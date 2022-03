PSG: Wijnaldum critiqué par Van der Vaart sur son choix de rejoindre Paris

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier au PSG, Georgino Wijnaldum effectue une première saison très décevante en France. Au micro de NOS, l’ancien milieu de terrain Rafael Van der Vaart a critiqué le choix de carrière de son compatriote.

Capitaine des Pays-Bas durant l'Euro 2021 et élément moteur au sein de l’entrejeu de Liverpool. Sur le papier, la décision du PSG de recruter Georginio Wijnaldum et qui plus est libre de tout contrat ressemblait à une très bonne opération. Finalement l’aventure du milieu de terrain en France a tout d’un flop.

Invisible sur le terrain lorsqu’il est aligné, le Néerlandais est loin d’être un titulaire indiscutable. De retour en équipe nationale, le joueur de 31 ans est resté sur le banc de touche lors de la victoire des siens contre le Danemark. Au micro de NOS, Rafael Van der Vaart estime que son compatriote s’est lourdement trompé dans son choix de carrière: "Wijnaldum a fait une erreur en choisissant le PSG (…) Maintenant, Georgino va comprendre pourquoi faire le bon choix est si important."

Wijnaldum sur son manque de temps de jeu

Lors d’un entretien publié sur le magazine du PSG en février dernier, celui qui compte 24 apparitions en Ligue 1 avait fait un point sur sa situation en France, et expliquait être forcément déçu par le manque de temps de jeu: "Je pense que tout joueur qui passe plus de temps assis sur un banc que sur un terrain ne sera pas épanoui par cette situation."

Un mois plus tard, le constat n’a pas vraiment changé. Engagé pour apporter sa grande expérience en Ligue des champions, Wijnaldum est resté sur le banc de touche pendant les deux confrontations face au Real Madrid. À voir si, malgré son statut avec les Pays-Bas, sa présence pour la Coupe du monde 2022 pourrait être remise en cause par le sélectionneur Louis Van Gaal.