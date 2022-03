Mercato: un rebond en Liga pour Draxler ?

Très peu utilisé au PSG, Julian Draxler pourrait quitter le club cet été pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde. Le Séville FC serait intéressé.

Julian Draxler va-t-il quitter le PSG ? Sous contrat jusqu'en 2024, l'international allemand pourrait rebondir au Séville FC. Selon les informations d'Estadio Deportivo, le milieu parisien plaît à Monchi, le directeur sportif du club andalou, qui suivait déjà le joueur lorsqu'il évoluait à Schalke 04. Passé tout proche d'un départ en 2021, Draxler avait finalement prolongé avec Paris pour trois saisons supplémentaires. Quitter le PSG serait une bonne opération pour l'Allemand, en quête de temps de jeu afin de mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du monde 2022.

24 matchs cette saison

L'ancien joueur de Wolfsburg n'est plus considéré comme un premier choix par Mauricio Pochettino puisqu'il n'a joué que 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison (861 minutes, deux buts et deux passes décisives). Julian Draxler a profité de la trêve internationale pour retrouver du temps de jeu et faire le point sur son avenir.

"Je suis heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média allemand SPORT1 après un match avec la sélection allemande. Je suis toujours convaincu d'avoir la qualité pour cette équipe ! Ma situation au club n'est pas simple." Draxler a aussi laissé entendre qu'il pourrait quitter le PSG l'été prochain: "Je manque de rythme. J'ai besoin de jouer plus de matchs !" Son sélectionneur Hansi Flick est du même avis.