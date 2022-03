Reims-OL: exclu, Bosz tacle l'arbitre "qui n'avait pas le niveau Ligue 1"

Le principal événement de la première période entre Reims et l’OL (0-0) aura été l'exclusion de l'entraîneur rhodanien Peter Bosz après de multiples contestations (29e). Le coach lyonnais est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

Déçu par le manque d’efficacité de ses joueurs, incarné par les difficultés de Moussa Dembélé devant le but, Peter Bosz est également revenu sur le principal événement du premier acte, face à Reims (0-0), à savoir sa propre exclusion. Le technicien néerlandais a été expulsé par l’arbitre, M. Hamel, après de multiples contestations (29e). Il s’en est expliqué en conférence de presse, taclant l’arbitre au passage.

Bosz: "L'Europe ? Tant que c'est jouable..."

"J’ai dit au monsieur qu’il n’avait pas le niveau Ligue 1 et malheureusement on a vu pourquoi après, a-t-il asséné. Mais ce n’est pas très important. Ce qui m’importe, c’est qu’on n’a pas gagné aujourd’hui. Même sans jouer un grand match, il faut gagner ici. On a contrôlé le match sans le gagner. On n’a pas fait un grand match, mais on n’a pas concédé une seule occasion. On s’en est procuré quatre, et il faut marquer. On n’a pas réussi à le faire malheureusement."

Tenu en échec, l'OL a encore perdu de précieux points sur les autres prétendants européens, et pointe désormais à dix points de la deuxième place du classement occupée par le Stade Rennais. L'affaire se complique sérieusement pour les Lyonnais.

"Tant que c'est jouable, mathématiquement, on va tout donner. Comme ce n'est pas encore perdu, on va continuer, a assuré Peter Bosz, qui garde espoir. Un match comme aujourd'hui (dimanche), avec tout le respect que j'ai pour Reims, on doit le gagner. Parler de Porto jeudi, c'est trop facile. Quand on joue en Europe, on sait que ça veut dire deux matches par semaine."