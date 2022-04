Rennes-Lorient: les Rouge et Noir balayent les Merlus et retrouvent le podium

Rennes s'est assuré de finir la 34e journée sur le podium de Ligue 1 en dominant Lorient 5-0, ce dimanche au Roazhon Park, pour doubler Monaco à la différence de buts. La pression est désormais mise sur Strasbourg et Marseille.

Le Stade Rennais relève la tête avec la manière. Après deux revers de suite, les hommes de Genesio retrouvent la victoire devant leur public, dans un derby largement dominé face aux Merlus. Avec un score fleuve (5-0), cinq buteurs différents et ce malgré une infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure.

L'exclusion d'Aguerd ne change rien

Les Rouge et Noir ont rapidement pris les devants avec des buts coup sur coup de Benjamin Bourigeaud (17e) et de Martin Terrier (19e) ainsi qu'un troisième du capitaine Hamari Traoré au retour des vestiaires (47e). Flavien Tait (79e) et Gaëtan Laborde (90+3) ont enfoncé le clou en fin de match, malgré le carton rouge reçu entretemps par Nayef Aguerd (58e).

Strasbourg et Marseille sous pression

Au lendemain du succès de l'AS Monaco à Saint-Étienne (4-1), Rennes met la pression sur Strasbourg, qui doit s'imposer à Lille ce dimanche (17h05) pour revenir sur les deux équipes avec 59 points. Mais aussi sur l'OM, toujours dauphin, qui ne compte plus que trois unités d'avance sur ce duo breton-monégasque avant son déplacement à Reims en clôture de la 34e journée (20h45). De son côté, le FC Lorient