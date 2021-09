Rennes-PSG: les supporters parisiens autorisés à de déplacer dans un contexte tendu

Des supporters du PSG seront autorisés à se déplacer à Rennes, dimanche (13h, 9e journée de Ligue 1) pour le match entre les deux équipes qui se déroulera dans un climat tendu après le vol d’une bâche du principal groupe d’ultras rennais.

Le Roazhon Park va bouillir, dimanche pour le match entre Rennes et le PSG (13h, 9e journée de Ligue 1). Malgré la flambée du prix des places (jusqu’à 170 euros) dénoncée par de nombreux spectateurs, le stade sera plein et le parcage visiteurs bien garni.

La préfecture d'Ille-et-Vilaine vient d'annoncer que les supporters parisiens pourront bien se déplacer. Ce déplacement était sujet à caution ces derniers jours au vu d'antécédents violents entre les fans deux clubs. Le dernier incident en date étant le vol de la bâche du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporteurs rennais il y a une semaine après le match Rennes-Clermont.

Pour rappel, plusieurs personnes, présentées comme supporters du PSG, avaient agressé un supporteur rennais à son domicile pour lui subtiliser la bâche au nom du Roazhin Celtic Kop (RCK). Le supporteur a reçu du gaz lacrymogène et des coups de matraques. Dans la culture Ultra, se faire voler la bâche au nom du groupe est un déshonneur. Le RCK avait d'ailleurs annoncé le lendemain sa mise en sommeil mais aucune plainte n'a été déposée.

Malgré ce contexte et le risque de représailles venant de certains supporteurs rennais, la préfecture autorise donc quand même les supporters parisiens à venir en Bretagne mais dans un cadre très strict. Aucun déplacement en indépendant ne sera autorisé. Plus de 1000 supporteurs parisiens devaient venir à l'origine. Leur nombre sera limité à 650 et tous devront venir en cars jusqu'à un point de rendez-vous obligatoire fixé par les autorités de l'Etat avant d'être escortés par les forces de l'ordre jusqu'à leur parcage. Le service d'ordre sera renforcé pour ce match qui s'annonce à haut risque.

La crainte de voir réapparaître la banderole volée

La possession, le transport et l’utilisation de pétards ou fumigènes, de drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine sont interdits, dans l’enceinte et aux abords du stade. La crainte existe que la banderole volée soit déployée dans le parcage parisien en cours de match et ne mette le feu aux poudres. Ce dont la Ligue 1, gangrenée par la flambée des violences entre supporters depuis le début de saison, se passerait bien.