Rennes-PSG: Mbappé sur le banc, un nouveau record de précocité pour Zaïre-Emery

Le jeune Warren Zaïre-Emery devient à Rennes (20h45) le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match de Ligue 1.

Kylian Mbappé débute sur le banc le match du Paris Saint-Germain à Rennes, qui alignera pour la première fois une défense à trois, dimanche soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1.

Zaïre-Emery responsabilisé dans un grand match

De retour du vacances décalées post-Mondial, le vice-champion du Monde est remplacé par Hugo Ekitike à la pointe de l'attaque parisienne. L'ancien Rémois enchaîne une quatrième titularisation d'affilée, toutes compétitions confondues. Lionel Messi et Neymar sont titulaires. Mbappé devrait entrer en jeu en cours de partie pour son 200e match en L1. Le latéral marocain Achraf Hakimi, également de retour, sera lui aussi sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, à 20h45.

Le jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery (16 ans) figure dans le onze de départ, l'Espagnol Fabian Ruiz commençant sur le banc. La pépite du centre de formation du PSG devient à cette occasion le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match de Ligue 1 avec Paris, à 16 ans et 313 jours.

Côté breton, Bruno Genesio aligne pour la première fois de la saison une défense à trois centraux avec Joe Rodon, Arthur Théate et Christopher Wooh. En attaque, privé de Martin Terrier, blessé, et de Benjamin Bourigeaud, suspendu, l'entraîneur rennais commence la partie avec Amine Gouiri et l'ancien Parisien Arnaud Kalimuendo, formé au PSG; l'espoir Désiré Doué (21 ans) évoluera au poste de milieu offensif.