Troyes-PSG: le groupe parisien avec Mbappé et deux recrues

Le Paris Saint-Germain, vice-champion de France la saison dernière, débute sa saison de Ligue 1, ce samedi soir sur la pelouse du promu, Troyes. Pour ce premier match, Mauricio Pochettino pourra compter sur Kylian Mbappé mais devra faire sans de nombreux joueurs dont Sergio Ramos.

Une semaine après avoir perdu le Trophée des Champions contre le LOSC, 1-0, à Tel Aviv, le Paris Saint-Germain doit réagir face à Troyes, lors de la première journée de Ligue 1. Pour ce match face au champion de Ligue 2, Mauricio Pochettino, entraineur du PSG a une nouvelle fois composé un groupe jeune avec notamment le retour de Kylian Mbappé et sur ses recrues, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi.



Sergio Rico, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Rafinha et Sarabia sont également présents dans le groupe du coach argentin, qui fait également confiance aux jeunes qui ont brillé lors de la préparation comme Xavi Simons, Ismael Gharbi ou encore Dina Ebimbe qui connait bien la Ligue 1 puisqu’il a pris part à 30 matchs la saison dernière avec Dijon.

Les stars toujours absentes

Les Sud-américains, Marquinhos, Neymar, Di Maria, Paredes ont repris l’entrainement cette semaines ne feront pas le déplacement dans l’Aube tout comme les champions d’Europe Italien Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma.



Mauricio Pochettino doit aussi faire face avec les blessures et l’épidemie de Covid-19 puisque Idrissa Gueye continue son protocole Covid-19. Sergio Ramos est en phase de reprise progressive sur le terrain suite à une lésion du solaire du mollet gauche. Colin Dagba est en phase de reprise après son entorse de la cheville et Juan Bernat, espéré en septembre, continue sa reprise avec le groupe.