Mercato: Messi au PSG ? "Le club travaille fortement sur le mercato", répond Pochettino

Mauricio Pochettino a abordé la question d’un possible recrutement de Lionel Messi. Non-prolongé par le Barça, l’attaquant argentin fait l’objet d’une cour assidue de la part du PSG mais l’entraîneur francilien refuse de trop en dire.

Viendra, viendra pas? Les supporters du PSG sont comme des fous à l’idée de voir Lionel Messi signer dans le club de cœur. Libre de tout contrat, l’Argentin a officiellement quitté le Barça et pourrait rebondir en Ligue 1. Face à la presse à la veille du premier match de la saison de L1 contre Troyes (samedi à 21h), Mauricio Pochettino a confirmé que sa direction travaillait sur le mercato.

"Nous sommes concentrés sur le début de la saison. En parallèle, le club travaille discrètement mais fortement pour améliorer l’équipe afin d’atteindre les objectifs fixés pour cette saison, a expliqué l’ancien défenseur du PSG en direction des médias. C’est un joueur pour lequel nous savons tous ce qui est arrivé jeudi (l’annonce du départ de Messi du Barça, ndlr), je ne vais pas dire le contraire. Mais je crois que nous sommes concentrés sur le fait de gagner contre Troyes, de faire un bon match et de bien débuter la saison. En parallèle, Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l’équipe."

>> Les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport

Pochettino: "Le club travaille dur"

Relancé sur une potentielle arrivée de Lionel Messi, alors que le PSG a perdu Moise Kean pendant l’intersaison, Mauricio Pochettino n’a pas souhaité trop en rajouter. Encore une fois, le technicien a renvoyé vers Leonardo et vers son président Nasser al-Khelaïfi.

"Plutôt que la position, quand on parle de ce genre de joueurs, je pense que pour de nombreux clubs et dans ce cas le PSG, ces opportunités se présentent et parfois non. Comme je l’ai dit, le club travaille dur et s’il y a des informations nous vous le ferons savoir, a poursuivi l’entraîneur du club francilien. Dans chaque cas, nous évaluons les options et bien sûr c’en est une. Quand on parle du mercato, c’est évident que c’est quelque chose qui peut arriver. Mais notre responsabilité de coach de faire en sorte que les joueurs disponibles contre Troyes soient concentrés pour que l’on prenne les trois points."

Pochettino n’a pas parlé à la presse anglaise

La presse britannique a fait état d’un échange téléphonique entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino ce jeudi après l’annonce de son départ du Barça. Sans vraiment répondre à la question de fond, le technicien a nié cette info. "Je n'ai pas parlé aux médias anglais, je suis concentré sur le match de samedi."

Et au moment de conclure sur le fait qu’une arrivée de Lionel Messi pousserait Kylian Mbappé à s’en aller, Mauricio Pochettino s’est montré plus ferme: "Non!"