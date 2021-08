PSG: objectifs, mercato, préparation... Ce qu'il faut savoir avant le début de la saison

Le PSG, qui débute son championnat à Troyes, promu de Ligue 2, a un effectif largement suffisant pour récupérer son titre de champion de France. Mais Mauricio Pochettino devra veiller à ce que les individualités du groupe ne soient pas un handicap en Ligue des champions, où une qualification en demi-finale sera le minimum attendu.

Les ambitions de cette saison

Déchu du titre de champion de France par le Losc, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre d'être mis deux fois de suite en échec. Mais à vrai dire, et même si la saison a commencé avec une défaite en Trophée des champions, il y a peu de chances pour que le titre leur échappe cette année. D'abord parce que ses joueurs ont eu droit à une vraie coupure estivale, contrairement à la saison passée (la finale de la Ligue des champions se chevauchait avec le début du championnat). Aussi parce que son effectif n'a jamais été aussi fort... y compris sans Lionel Messi.

En Ligue des champions, c'est une toute autre histoire. Mauricio Pochettino va devoir prouver sa capacité à créer une belle dynamique et un style de jeu fiable. L'objectif sera de retourner au moins en demi-finale, même si le groupe sait qu'il peut bien entendu viser plus haut.

Les résultats de la préparation

► Le Mans: victoire 4-0

► Chambly: nul 2-2

► Augsbourg: victoire 2-1

► Orléans: victoire 1-0

► Séville: nul 2-2

► Lille (Trophée des champions): défaite 1-0

La déclaration à retenir

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG: "Nous avons le projet de vivre une saison normale, de travailler dur et d'être la meilleure équipe de football possible en jouant notre philosophie. Il y a toujours un temps d'adaptation, nous sommes arrivé en janvier dernier, il était important de pouvoir nous adapter rapidement au nouveau contexte".

Le mercato

Avant même l'officialisation attendue de la signature libre de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s'est offert un recrutement XXL. Un seul nouveau joueur a nécessité le paiement d'une indemnité de transfert: le latéral droit Achraf Hakimi, débauché de l'Inter pour plus de 60 millions d'euros. L'international marocain est une référence mondiale à son poste. Mais pour Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le PSG n'a pas dépensé la moindre indemnité. Certes, ces recrutements ont coûté cher en salaire, en primes et en commissions. Mais à la fin, le club de la capitale s'est adjugé le capitaine emblématique du Real Madrid, le gardien italien désigné meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté et enfin un milieu de terrain néerlandais aux qualités remarquées avec Liverpool.

Trois rendez-vous marquants du début de saison

► 26 août: tirage au sort des groupes de Ligue des champions

► 14/15 septembre: premier match de groupes de Ligue des champions

► 19 septembre: PSG-OL pour la 6e journée de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain débute sa saison 2021-2022 de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Troyes, samedi soir (21h00).