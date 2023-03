Une défaite judiciaire pour l'OM contre Ajroudi et Boudjellal

Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la demande de l’OM ce jeudi dans l’affaire opposant le club phocéen à Mohamed Ajroudi et Mourad Boujellal. L’Olympique de Marseille réclamait une indemnité suite aux remous vécus avec la rumeur de vente du club.

Après la défaite dans le Classique face au PSG et l'élimination contre Annecy en Coupe de France, l'OM a connu un nouveau revers ce jeudi. Mais cette fois en dehors des terrains. Selon les informations relayées par La Provence et L'Equipe, le club marseillais a perdu en justice face à Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté le club présidé par Pablo Longoria face à l'homme d'affaires et contre l'ancien président du RCT. Voilà peut-être la fin du feuilleton Ajroudi sur la Canebière.

Presque trois ans après la très médiatisée - et pas très sérieuse - rumeur de rachat de l'OM, Mohamed Ajroudi ayant abondamment communiqué son envie de devenir propriétaire du club marseillais, le Franco-Tunisien ne devra donc pas verser les 500.000 euros de dommages et intérêts réclamés pour avoir évoqué des discussions en cours "sans tenir compte des dénégations des dirigeants du club".

L'OM n'a pas prouvé "le caractère fautif" de Ajroudi

Lui aussi poursuivi par l'OM, Mourad Boudjellal a remporté la bataille judiciaire l'opposant à l'actuel deuxième de Ligue 1. L'ancien patron du RCT, qui s'était aussi retourné contre Mohamed Ajroudi, et lui demandait 300.000 euros pour préjudice moral et matériel, a également été débouté par le tribunal de Marseille.

Pour jusitifier ses différentes décisions, la justice française a expliqué que l'OM n'avait pas réussi à démontrer "le caractère fautif" du clan Ajroudi malgré sa communication très médiatisée et avec un "manque de discrétion".

De la même manière, le tribunal a jugé que Mourad Boudjellal "a agi en parfaite connaissance de cause" dans ce dossier. Il lui appartenait donc de vérifier la véracité des propos de Mohamed Ajroudi avant de le soutenir dans son entreprise de rachat de l'OM. Malgré les nombreuses annonces du Franco-Tunisien autour du club marseillais, la direction phocéenne et le clan McCourt ont toujours réaffirmé leur engagement et leur volonté de ne pas vendre.