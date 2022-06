Zidane proche du PSG: de "Je ne m'interdis rien" à "Moi je suis Marseillais"... Quand Zidane s'est exprimé sur Paris

Comme annoncé par RMC Sport ce vendredi, Zinedine Zidane est proche de trouver un accord avec le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Ces dernières années, l'ancien maître à jouer des Bleus et du Real Madrid a souvent été questionné sur son éventuelle envie d'entraîner un jour le club de la capitale. Voilà ce qu'il disait.

C'est la bombe du jour. Selon les informations de RMC Sport, le PSG est proche de trouver un accord avec Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. Si le départ de l'Argentin n’est pas encore acté, les discussions devraient se poursuivre encore plusieurs jours avant une signature définitive du coach français, dont le nom a souvent circulé à Paris depuis le début de sa carrière de coach. Retour sur ce qu'il a pu dire ces dernières années au sujet du PSG, et par ricochet, sur son attachement au club rival, l'OM.

29 mars 2015 : "Il ne faut jamais dire jamais"

Alors entraîneur de la réserve du Real Madrid, l’ancien meneur de jeu des Bleus est l’invité du Canal Football Club. Il clame son "ambition" d’être un jour le sélectionneur de l’équipe de France. "J'étais joueur de cette équipe, oui ça serait bien, un jour, mais, pour le moment, il y a un entraîneur en place (Didier Deschamps) qui fait un boulot formidable, mais oui j'ai cet objectif." Sur le plateau de Canal+, Zidane est aussi interrogé sur Paris. "Est-ce qu’il est envisageable pour moi d’entraîner un jour le PSG ? Pour le moment ils ont un entraîneur qui a des résultats. C’est Laurent Blanc et je le connais très bien. Comme vous l’avez dit, je suis Marseillais. Moi je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais. Ça va être certainement compliqué. Je ne m’interdis rien, surtout en tant qu’entraîneur. En tant que joueur c’était peut-être différent. Entraîneur, ce sont les opportunités qui feront le reste."

6 octobre 2016 : "Paris ? C'est compliqué"

Nommé sur le banc du Real Madrid en janvier 2016 à la place de Rafael Benitez, Zidane frappe fort d’entrée en décrochant quatre mois plus tard la Ligue des champions (1-1, 5-3 aux tirs au but contre l’Atlético en finale). Dans une longue interview accordée à RMC en octobre, avec Christophe Dugarry, il revient sur ses débuts de rêve. "Je profite à fond de ce que je fais", confie-t-il. Avant d’être à nouveau questionné sur les Bleus. "Aujourd’hui je suis là, je suis à Madrid, je profite. Je ne me projette jamais. Je ne sais pas ce que demain sera, et ce n’est pas grave. L’équipe de France aujourd’hui, elle est bien coachée." Et entraîner un jour l’OM ? "Je n’ai pas envie de te dire que c’est impossible. Marseille, c’est quand même mythique. Tu sais comme moi que quand ça marche, c’est magnifique. Moi je suis marseillais, je ne suis pas objectif, mais on a tous envie de voir Marseille au plus haut." Et coacher Paris, impossible ? "Oui. Enfin… Je suis à Madrid, je suis Marseillais, c’est compliqué."

5 mars 2018 : "Moi je suis Marseillais"

Dans sa jeune carrière d'entraîneur, Zidane a jusqu'à présent affronté le PSG à quatre reprises. Pour un bilan positif de deux victoires, un nul et une seule défaite, à chaque fois en Ligue des champions. En mars 2018, le coach du Real se sait très attendu. Son équipe a rendez-vous au Parc des Princes pour y défier Kylian Mbappé et sa bande en huitième de finale aller. En conférence de presse d'avant-match, certaines questions des médias tournent forcément autour de son cas personnel et de sa joie de retrouver son pays. "On est à Paris ici et moi je suis Marseillais, rappelle-t-il alors dans un grand éclat de rires. C’est toujours un plaisir de revenir en France, je ne viens pas souvent."

12 novembre 2021 : "Je veux voir Marseille gagner"

Parti de Madrid une deuxième fois en mai 2021, Zidane en profite pour se ressourcer auprès de sa famille, recharger les batteries, aller voir les matchs de ses fils, participer à des événements pour des associations humanitaires ou des sponsors, et accorder de très rares interviews. En novembre 2021, il se confie au Phocéen et affirme qu'il aurait aimé porter un jour les couleurs de Marseille, sa ville natale : "Personnellement je n’ai jamais reçu d’appel. Bernard Tapie, quand j’étais à Cannes puis à Bordeaux, avait dans sa tête l’idée de recruter un jour Zizou. Ça ne s’est pas fait. Lui avait émis le souhait, moi en tant que Marseillais, ça pouvait se faire dans ma tête. Après je suis parti à Bordeaux, puis à la Juventus. Mais ça aurait pu se faire. Pendant ma carrière, je n’ai pas eu de regrets. Parce que j’étais occupé et j’ai joué dans des clubs où j’étais bien. Mais avec le recul, c’est vrai que en tant que Marseillais… J’étais dans les tribunes très jeune. Pendant longtemps, j’ai dit que mon rêve était d’être là. Il y aura toujours ce petit regret. Mais c’est comme ça. Même si je n’ai jamais joué à Marseille, personne ne m’enlèvera le fait que je suis Marseillais de toute façon."

"J’ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou, ajoute-t-il. Même après, quand je jouais. A part quand je jouais contre eux parce que je voulais gagner, mais les autres matchs, j’étais avec Marseille, pour Marseille. Et aujourd’hui, je veux voir Marseille gagner ! Je m'imagine un jour si je suis entraîneur d'une équipe et que je dois jouer contre Marseille. Ça ferait drôle... Mais c'est comme ça. (rires)."

11 février 2022 : "On a toujours notre cœur qui est là"

En début d'année, Zidane participe à l’inauguration d’un centre de santé digital dans son quartier d'enfance de la Castellane, à Marseille. L’occasion de voir que sa cote de popularité est toujours aussi forte lors d’un bain de foule improvisé où les habitants lui demandent... de ne pas devenir l’entraîneur du PSG. En compagnie d’un parterre d’élus locaux, il affiche un large sourire tout au long de l’événement alors que les fans lancent des "Pas Paris", "Ne va pas à Paris s’il te plaît" des "Viens à l’OM, Zizou".

Très détendu, il se dit touché par cet accueil : "Vous le savez je suis de La Castellane, j’ai grandi ici avec mes parents et ma famille. J’ai vécu ici, je connais bien ce quartier et je l’aime. Même s’il a un peu changé, des choses n’ont pas changé et il y a toujours certaines personnes qui s’en occupent." Il se fend même d’une petite boutade destinée au médecin à l’origine du centre de santé digital de La Castellane : "Tout le monde l’a dit, professeur Metellus. Vous êtes l’instigateur de ce projet, vous qui êtes parisien et qui venez chez nous à Marseille. Les bons (Parisiens), on les accepte." Et de conclure : "Je suis d’ici. C’est vrai que l’on est parti mais de toute façon on a toujours notre cœur qui est là même si nos vies sont différentes. On ne change jamais, de toute façon."