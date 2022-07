Bordeaux en Ligue 2: le Comex se réunira mercredi

Après l’avis favorable du CNOSF pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2 ce lundi, le Comex de la FFF se réunira mercredi, selon nos informations, pour trancher définitivement sur le sort des Girondins, rétrogradés administrativement en National 1.

C’est la semaine la plus importante de l’histoire des Girondins de Bordeaux. Rétrogradé administrativement en National 1, le FCGB, relégué sportivement en Ligue 2, a vu son avenir s’éclaircir ce lundi. Le Comité national olympique et sportif français a rendu un avis favorable pour son maintien en L2. Un avis seulement consultatif puisque c’est au comité exécutif de la FFF de statuer sur le sort définitif du club de Gironde.

Réunion et décision mercredi

Selon nos informations, le Comex se réunira mercredi et rendra sa décision le même jour. Bordeaux sera donc fixé trois jours avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 2. Si la FFF suit l’avis du CNOSF et acte le maintien des joueurs de David Guion en L2, les Girondins défieront Valenciennes pour le compte de la 1ere journée. "On est très content mais on reste prudent, avance une source proche du club. Rien n'est encore fait. On se félicite néanmoins de cette décision qui montre la solidité du projet."